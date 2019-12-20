Юноша получил отличный подарок от возлюбленной. Другие парни захотели встречаться с этой девушкой

В мире стало одним счастливым парнем больше. Молодой человек показал, что ему подарила на день рождения девушка.

Пользователь Reddit опубликовал фотографию, на которой изображены лыжи. Внимательно присмотревшись, можно обнаружить весёлые рисунки, словно бы намекающие на опасность, которую несёт в себе любое активное хобби.

«Неплохой подарок на день рождения. Лучшая в мире девушка», – порадовался автор публикации.