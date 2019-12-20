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Юноша получил отличный подарок от возлюбленной. Другие парни захотели встречаться с этой девушкой

20 декабря 2019 18:56
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В мире стало одним счастливым парнем больше. Молодой человек показал, что ему подарила на день рождения девушка. 

Пользователь Reddit опубликовал фотографию, на которой изображены лыжи. Внимательно присмотревшись, можно обнаружить весёлые рисунки, словно бы намекающие на опасность, которую несёт в себе любое активное хобби. 

«Неплохой подарок на день рождения. Лучшая в мире девушка», – порадовался автор публикации. 

Юноша получил отличный подарок от возлюбленной. Другие парни захотели встречаться с этой девушкой-1

Фото: reddit.com/user/willskis2597 

Как пояснил один из комментаторов, это ограниченный выпуск Grateful Dead для фильма Криса Бенчетлера «Огонь на горе». 

Другие пользователи не стали уточнять ещё что-либо, а просто выразили желание встречаться с девушкой, которая подарила эти лыжи своему молодому человеку. 

Кстати, несколько месяцев назад мы рассказывали о юноше, получившем нежный подарок от своей возлюбленной. 

Парень рад не был – здесь подробнее

# Курьезы # калейдоскоп # Крис Бенчетлер # Фотофакт

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