В чём секрет счастья? Британский психолог назвала несколько ключевых моментов

Новости Великобритании. Известный британский психолог настаивает, что финансовый успех не приводит к удовлетворению. Доктор Сью Роффи утверждает, что ключ к счастью – это близкие отношения, целеустремленность и позитивный настрой. Как сообщает Daily Mail, психолог развеяла некоторые из распространенных заблуждений о том, что нужно для счастья и как улучшить свое благополучие, используя позитивное мышление и отношения. Доктор Сью Роффи, которая живет в Великобритании, является соавтором книги «Создание мира, в котором мы хотим жить». Книга о том, как позитивная психология может быть гораздо более эффективным способом достижения счастья, чем деньги или успех. Делясь своим советом на Femail [Femail – женская колонка в Daily Mail, прим.ред.] о том, как найти удовлетворение, она сказала, что десятилетия подтверждают, что можно жить полной жизнью, но идеальное тело или новейшие дизайнерские товары – не помогут. Она объяснила, как здоровые отношения, основанные на поддержке и общении, а не на внешнем виде, а также понимание смысла и цели, которые выше финансовой выгоды, могут положительно повлиять на вашу жизнь.

Фото: twitter.com/SueRoffey

«Мы все слышим рассуждения, что если у нас есть все самое лучшее и новое, что если мы получаем золотую медаль или высокие результаты на экзамене, выигрываем в лотерею, становимся знаменитыми или выглядим как кинозвезды, только тогда счастье будет следовать за нами так же, как день следует за ночью. Конечно, когда мы добиваемся славы или покупаем новую машину, мы, вероятно, будем в восторге. Кто бы не был? Но это не длится долго. Достаточно прочитать биографии богатых и знаменитых людей, чтобы понять, что они тоже часто борются, иногда даже больше, потому что они знают вкус разочарования. Хорошая новость, подтвержденная десятилетиями исследований, заключается в том, что долгосрочное счастье определенно достижимо, если мы смотрим в правильные места и готовы к действиям, которые на первый взгляд могут показаться немного контрпродуктивными. Придерживайся их и найди золотую середину», – посоветовала Сью. Здоровые отношения Больше всего нас поддерживают отношения. И чтобы иметь хорошие отношения, нам нужно сосредоточиться не на том, что хорошо для «меня», а на том, что хорошо для «нас». Лучшие отношения – это взаимные уступки, теплое и дружелюбное общение, люди интересуются друг другом, оказывают поддержку, когда это необходимо, или делятся радостью, когда есть что отпраздновать. Хотя близкие отношения приносят наибольшее удовлетворение, но отношения между людьми в качестве коллег, друзей или соседей, также могут способствовать счастью. Доброта, внимание и сотрудничество создают позитив, тогда как контроль, конкуренция, эгоизм и недоверие – токсичность. Лучшая наука для будущего счастья детей – это научиться устанавливать и поддерживать здоровые отношения.

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Смысл жизни По словам Сью, один из самых ярких документальных фильмов, который она видела, о Скотте Нисоне, австралийце, который добился большого успеха в Голливуде. У него были слава, богатство, статус, красивые женщины и большие дома. Когда новая продюсерская компания захотела нанять его, он попросил о перерыве перед новой работой. В это время он побывал в Камбодже и увидел, как дети выживают на свалках. Он сделал смыслом своей жизни помочь как можно большему числу детей, обеспечить им жилье, образование и медицинскую помощь. Документальный фильм показал радостного Скотта в окружении смеющихся камбоджийских детей. Он признал, что хотя его прошлая жизнь принесла ему успех, только теперь он обрел настоящий смысл жизни и счастье. Его историю повторяют многие другие, в том числе люди, которые выиграли в лотерею, а затем вернулись на свою старую работу. Находите то, что дает вам цель в жизни, и уделяйте этому время, чтобы обрести счастье. Будь то, спорт, музыка, семья или волонтерство – это будет ваш выбор, сделанный по зову сердца.

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Благодарность Мы часто фокусируемся на негативе – на том, что идет не так, чего у нас нет. Это, вероятно, способствует кризису психического здоровья, захлестнувшему западный мир. Доказано, что глубокое и регулярное осознание того, что мы делаем, не только поднимает нам настроение в целом, но и облегчает депрессию. Просто записывая по три вещи в день, которые сделали вас счастливее, вы можете научиться быть благодарными. Мы многое принимаем как должное. И лишь потеряв что-то, мы способны осознать ценность утраченного. Проведя время с кем-то, чья подвижность ограничена, вы можете почувствовать радость от того, что можете пройти по комнате без посторонней помощи. Оставшись без воды, вы научитесь ценить горячий душ в шаговой доступности. Просто научите детей быть благодарными за то, что у них есть, последствия будут приятными. Попросите малышей рассказать вам перед сном о самых приятных событиях дня.

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Здесь и сейчас Мы так времени своей драгоценной жизни беспокоимся о прошлом или о будущем. Из-за этого мы упускаем много приятных моментов. Внимательность к тому, что есть здесь и сейчас, может сделать человека счастливее. Этому можно научиться, и для этого не нужны особенные тренировки. Достаточно просто остановиться и выдохнуть. Некоторые люди обнаруживают, что могут забыться, слушая музыку, другие очаровываются красотой природы, а третьи наслаждаются общением с ребенком, исследуя мир вместе с ним.

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Детей часто перегружают кружками, не давая им возможности остановиться и насладиться моментом. Возможно, для будущего счастья им нужно это. Счастье в своей неуловимости похоже на бабочку. Чем больше мы стараемся поймать его, тем дальше оно улетает. Но если остановиться, бабочка сама может сесть к вам на ладонь. Так пусть к вам придет настоящее счастье. Поймите, что имеет значение для вас, цените каждый миг, дорожите своими отношениями и, возможно, перестаньте тратить драгоценное время и энергию на погоню за недостижимым.

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