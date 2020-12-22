Уникальные ёлочные игрушки из ваты и натуральной шерсти. Как прошла ярмарка изделий ручной работы в Минске

Интересные изделия с вышивкой, дизайнерские елочные игрушки, предметы сервировки, мебель и аксессуары ручной работы, эффектные сумки и рюкзаки, невероятные украшения. За волшебством и сказкой в эти выходные можно было заглянуть на выставку «Чароўны Млын». В эпицентре праздника побывала и гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – блогер Стюша Тайм. Удалось ли почувствовать праздничную какую-то особенную атмосферу на этой выставке? Стюша Тайм, блогер:

Да, удалось. Атмосфера на самом деле особенная. Это не просто выставка, это частичка души белорусского народа. Первые полчаса нахождения на выставке было так: я подходила к мастерам и задавала один и тот же вопрос: «Вы это сами сделали? Вы это своими руками сделали?» Потом я поняла, что надо задавать, наверное, более грамотный вопрос, успокоилась и уже начала смотреть выставку.

Удалось ли что-то приобрести в подарок себе и близким? Стюша Тайм:

Да, я не смогла пройти мимо елочных игрушек из ваты. Они очень красивые. Они из обычной медицинской ваты? Стюша Тайм:

Да, это такая старинная техника. Раньше делали первые елочные игрушки из ваты. Вот сейчас эта техника приобретает снова популярность. Где собираешься праздновать Новый год? Стюша Тайм:

Новый год – это семейный праздник, поэтому я всегда праздную в кругу семьи, этот год не будет исключением. Это будут мои родные и близкие, теплая и семейная атмосфера. Давайте посмотрим репортаж, который блогер Стюша сняла с места событий. Стюша Тайм:

Сегодня мы находимся на выставке-ярмарке изделий ручной работы под названием «Чароўны Млын». Эта выставка функционирует с 2010 года. Каждый год она собирает более 500 мастеров со всех регионов Беларуси. Здесь царит невероятно душевная и теплая атмосфера.

Здесь представлены различные техники и творческие направления: резьба по дереву, флористика, скрапбукинг, декупаж и многое другое.

Вы также найдете игрушки из ваты и натуральной шерсти.

Вряд ли пройдете мимо интерьерных кукол и вязаных плюшевых мишек.

На выставке даже есть возможность посетить мастер-класс по гончарному искусству. И сейчас мы попробуем сделать что-нибудь из натуральной глины.

С помощью клуба мастеров вот такая глиняная тарелочка у меня получилась. Мне нравится, для первого раза прекрасно.

Вас также приятно удивит кухонная утварь из керамики и натурального дерева.

Сладкоежек ждут вкусные пряники из медового теста.

В преддверии Рождества и Нового года на выставке всегда можно найти эксклюзивный новогодний декор, елочные игрушки из различных природных материалов.