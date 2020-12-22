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Уникальные ёлочные игрушки из ваты и натуральной шерсти. Как прошла ярмарка изделий ручной работы в Минске

22 декабря 2020 09:56
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Интересные изделия с вышивкой, дизайнерские елочные игрушки, предметы сервировки, мебель и аксессуары ручной работы, эффектные сумки и рюкзаки, невероятные украшения. За волшебством и сказкой в эти выходные можно было заглянуть на выставку «Чароўны Млын». В эпицентре праздника побывала и гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – блогер Стюша Тайм.

Удалось ли почувствовать праздничную какую-то особенную атмосферу на этой выставке?

Стюша Тайм, блогер:
Да, удалось. Атмосфера на самом деле особенная. Это не просто выставка, это частичка души белорусского народа. Первые полчаса нахождения на выставке было так: я подходила к мастерам и задавала один и тот же вопрос: «Вы это сами сделали? Вы это своими руками сделали?» Потом я поняла, что надо задавать, наверное, более грамотный вопрос, успокоилась и уже начала смотреть выставку.

Уникальные ёлочные игрушки из ваты и натуральной шерсти. Как прошла ярмарка изделий ручной работы в Минске -1

Удалось ли что-то приобрести в подарок себе и близким?

Стюша Тайм:
Да, я не смогла пройти мимо елочных игрушек из ваты. Они очень красивые.

Они из обычной медицинской ваты?

Стюша Тайм:
Да, это такая старинная техника. Раньше делали первые елочные игрушки из ваты. Вот сейчас эта техника приобретает снова популярность.

Где собираешься праздновать Новый год? 

Стюша Тайм:
Новый год – это семейный праздник, поэтому я всегда праздную в кругу семьи, этот год не будет исключением. Это будут мои родные и близкие, теплая и семейная атмосфера.

Давайте посмотрим репортаж, который блогер Стюша сняла с места событий.

Стюша Тайм:
Сегодня мы находимся на выставке-ярмарке изделий ручной работы под названием «Чароўны Млын». Эта выставка функционирует с 2010 года. Каждый год она собирает более 500 мастеров со всех регионов Беларуси. Здесь царит невероятно душевная и теплая атмосфера.

Уникальные ёлочные игрушки из ваты и натуральной шерсти. Как прошла ярмарка изделий ручной работы в Минске -4

Здесь представлены различные техники и творческие направления: резьба по дереву, флористика, скрапбукинг, декупаж и многое другое. 

Уникальные ёлочные игрушки из ваты и натуральной шерсти. Как прошла ярмарка изделий ручной работы в Минске -7

Вы также найдете игрушки из ваты и натуральной шерсти.

Уникальные ёлочные игрушки из ваты и натуральной шерсти. Как прошла ярмарка изделий ручной работы в Минске -10

Вряд ли пройдете мимо интерьерных кукол и вязаных плюшевых мишек.

Уникальные ёлочные игрушки из ваты и натуральной шерсти. Как прошла ярмарка изделий ручной работы в Минске -13

На выставке даже есть возможность посетить мастер-класс по гончарному искусству. И сейчас мы попробуем сделать что-нибудь из натуральной глины.

Уникальные ёлочные игрушки из ваты и натуральной шерсти. Как прошла ярмарка изделий ручной работы в Минске -16

С помощью клуба мастеров вот такая глиняная тарелочка у меня получилась. Мне нравится, для первого раза прекрасно.

Уникальные ёлочные игрушки из ваты и натуральной шерсти. Как прошла ярмарка изделий ручной работы в Минске -19

Вас также приятно удивит кухонная утварь из керамики и натурального дерева.

Уникальные ёлочные игрушки из ваты и натуральной шерсти. Как прошла ярмарка изделий ручной работы в Минске -22

Сладкоежек ждут вкусные пряники из медового теста.

Уникальные ёлочные игрушки из ваты и натуральной шерсти. Как прошла ярмарка изделий ручной работы в Минске -25

В преддверии Рождества и Нового года на выставке всегда можно найти эксклюзивный новогодний декор, елочные игрушки из различных природных материалов.

Уникальные ёлочные игрушки из ваты и натуральной шерсти. Как прошла ярмарка изделий ручной работы в Минске -28

Все сувениры уникальны и неповторимы, ведь сделаны они вручную, с душой и любовью.

# Выставки в Минске # калейдоскоп # Стюша Тайм # Фотофакт

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