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Мужчина хотел доставить посылку и словно попал в игру. Обычно по улицам не ходят вооружённые собаки

23 декабря 2020 07:23
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Почтальон решил рассказать людям о сложностях своей профессии. И с такой опасностью не каждый готов столкнуться.

Как сообщает Daily Star, американский почтальон из штата Кентукки Тим Смит занимался своей обычной работой, когда наткнулся на двух собак. Проблема была в том, что один из псов был вооружён.

Мужчина хотел доставить посылку и словно попал в игру. Обычно по улицам не ходят вооружённые собаки-1

Фото: facebook.com/tim.smith.9484 

«Есть много причин, которые могут помешать почтальону доставить ваши посылки, эта – одна из них. Я могу справиться с собакой, но не с собакой, у которой есть топор», – написал Смит на своей странице в Facebook.

Мужчина хотел доставить посылку и словно попал в игру. Обычно по улицам не ходят вооружённые собаки-4

Фото: facebook.com/tim.smith.9484 

Пользователи соцсетей посочувствовали почтальону, которому угрожают такие опасности. Некоторые посмеялись и представили, что было бы, окажись на месте обычной собаки Великий Волк Сиф.

Мужчина хотел доставить посылку и словно попал в игру. Обычно по улицам не ходят вооружённые собаки-7

Фото: deviantart.com/satzzzart 

Поскольку публикация вызвала такой интерес, Тим уточнил, что на самом деле он часто встречает этого пса. Животное очень дружелюбное и часто таскает в зубах какие-нибудь палки. В этот раз вместо палки псу на глаза попался топор.

Кстати, ранее мы рассказывали про почтальона, который готов доставить посылку, как бы сложно это ни было. Мужчина нашёл получателя, не имея адреса (подробнее здесь).

# Человек и животные # калейдоскоп # Фотофакт

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