Мужчина хотел доставить посылку и словно попал в игру. Обычно по улицам не ходят вооружённые собаки

Почтальон решил рассказать людям о сложностях своей профессии. И с такой опасностью не каждый готов столкнуться.

Как сообщает Daily Star, американский почтальон из штата Кентукки Тим Смит занимался своей обычной работой, когда наткнулся на двух собак. Проблема была в том, что один из псов был вооружён.