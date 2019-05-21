Как у Грейс Келли. Тенденции 1950-х, которые снова вошли в моду

Мода циклична и тренды ушедших десятилетий регулярно возвращаются на подиумы и в магазины. Наряду с яркими и провокационными сочетаниями из 80-х сейчас в моде элегантные силуэты 50-х. Дизайнеры черпают вдохновение из образов икон стиля – Грейс Келли, Одри Хепберн, Софи Лорен.

Какие тенденции возвращаются в моду? Платье миди

Изображения с сайта net-a-porter.com

В свое время эти платья поражали своим фасоном, принтами и декором. Сегодня можно остановить свой выбор на платье, которое напоминает песочные часы по форме или узком платье по фигуре. Характерная длина для такого платья – миди. Принты для выбора отличаются разнообразием – от геометрических фигур до цветов и листьев. Внучка Грейс Келли повторила легендарный образ бабушки. Девочке всего 4 года (здесь подробнее) Юбка миди

Изображения с сайта net-a-porter.com

Юбка-миди с высокой талией – один из символов моды того времени – не теряет актуальности и сегодня. Юбки кроя «солнце» и «полусолнце» сочетаются со многими элементами гардероба. Однако современная мода позволяет поиграть с образом – надеть юбку с кроссовками или кожаной курткой, а можно остаться элегантной и остановить выбор на босоножках. Обувь на среднем и низком каблуке

Изображения с сайта net-a-porter.com

Вы точно можете представить себе Грейс Келли, которая сочетала свои платья с аккуратными лодочками на среднем каблуке. Сейчас такая обувь снова в моде. Она не только изящная, но и уместна как для похода в театр, так и на работу. Можно лишь поэкспериментировать с цветами и формой каблука. Шелковые блузки

Изображения с сайта net-a-porter.com

Блузки с бантом из легкой ткани были важностью частью гардероба женщины в 50-е. Шелковая блузка подойдет не только под юбку, но и под грубые джинсы – сочетание противоположностей создаст необходимый «вау» эффект.

Шляпки

Изображения с сайта net-a-porter.com

В 50-е женщины старались не выходить из дома без шляпки, которая могла быть главным аксессуаром. Современные модницы вдохновляться могут ассиметричными моделями, шляпками-таблетками, беретами, широкополыми шляпами.

Головной убор может быть украшен лентами, вуалью, перьями и даже цветами. Также вместо шляпки можно дополнить образ платком. Купальники

Изображения с сайта net-a-porter.com