Как у Грейс Келли. Тенденции 1950-х, которые снова вошли в моду
Мода циклична и тренды ушедших десятилетий регулярно возвращаются на подиумы и в магазины.
Наряду с яркими и провокационными сочетаниями из 80-х сейчас в моде элегантные силуэты 50-х. Дизайнеры черпают вдохновение из образов икон стиля – Грейс Келли, Одри Хепберн, Софи Лорен.
Какие тенденции возвращаются в моду?
Платье миди
Изображения с сайта net-a-porter.com
В свое время эти платья поражали своим фасоном, принтами и декором. Сегодня можно остановить свой выбор на платье, которое напоминает песочные часы по форме или узком платье по фигуре.
Характерная длина для такого платья – миди. Принты для выбора отличаются разнообразием – от геометрических фигур до цветов и листьев.
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Юбка миди
Изображения с сайта net-a-porter.com
Юбка-миди с высокой талией – один из символов моды того времени – не теряет актуальности и сегодня.
Юбки кроя «солнце» и «полусолнце» сочетаются со многими элементами гардероба. Однако современная мода позволяет поиграть с образом – надеть юбку с кроссовками или кожаной курткой, а можно остаться элегантной и остановить выбор на босоножках.
Обувь на среднем и низком каблуке
Изображения с сайта net-a-porter.com
Вы точно можете представить себе Грейс Келли, которая сочетала свои платья с аккуратными лодочками на среднем каблуке. Сейчас такая обувь снова в моде. Она не только изящная, но и уместна как для похода в театр, так и на работу. Можно лишь поэкспериментировать с цветами и формой каблука.
Шелковые блузки
Изображения с сайта net-a-porter.com
Блузки с бантом из легкой ткани были важностью частью гардероба женщины в 50-е. Шелковая блузка подойдет не только под юбку, но и под грубые джинсы – сочетание противоположностей создаст необходимый «вау» эффект.
Шляпки
Изображения с сайта net-a-porter.com
В 50-е женщины старались не выходить из дома без шляпки, которая могла быть главным аксессуаром. Современные модницы вдохновляться могут ассиметричными моделями, шляпками-таблетками, беретами, широкополыми шляпами.
Головной убор может быть украшен лентами, вуалью, перьями и даже цветами. Также вместо шляпки можно дополнить образ платком.
Купальники
Изображения с сайта net-a-porter.com
Наиболее актуальными моделями в стиле 50-х станут купальники сложного кроя и с высокой линией талии. Часто на купальнике в те годы можно было увидеть драпировку, рюши и банты, а также цветные вставки. Так что – дерзайте!
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