Как избавиться от целлюлита? Три условия

Новости Беларуси. Со многими случалась такая неприятность – появление целлюлита. С одной стороны, можно принять это, присоединиться к социальному течению под названием «бодипозитив» и не беспокоиться. Однако если целлюлит вызывает подёргивание левого века, то можно попробовать изгнать нежеланного гостя.

Как сообщает РИА Новости, помочь в этом деле способны разумная диета, спорт и массаж со специальным кремом. К сожалению, нужно одновременно уделять внимание всему этому, иначе результата не будет или он будет не такой, как хотелось бы. А теперь конкретнее.

Во-первых, требуется есть меньше углеводов. Это поможет сбросить вес и уменьшить количество жировых отложений.

Во-вторых, массаж нужно делать два раза в неделю, используя антицеллюлитные кремы. Если просто намазать проблемные участки кремом – результата не будет.

В-третьих, важно систематически заниматься спортом. Вариант «сегодня из меня семь потов выйдет, а потом недельку можно отдохнуть» не подходит. Требуется придерживаться меньших нагрузок, но регулярно уделять упражнениям время.

По словам врачей, первые результаты появятся через несколько недель. Но на этом останавливаться нельзя. Как только человек даёт слабину – целлюлит возвращается. Умеренные физнагрузки и разумная диета помогут держать оборону.

Кстати, недавно мы рассказывали о людях, которые однажды поддались калориям, но затем захотели прекратить с ними сотрудничество.