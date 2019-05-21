«Пока не планирую выходить замуж». В Сети обсуждают внучку Боярского
Новости России. В Сети восхищаются красотой внучки Михаила Боярского Катерины. Дочь Сергея Боярского решила прояснить некоторые моменты.
20-летняя девушка создала себе аккаунт в Instagram ещё в 2015 году, но повышенный интерес к внучке Михаила возник после совместного фото со знаменитым дедушкой. Вместе с этим появились и различные вопросы относительно личной жизни и дальнейших планов Катерины. Чтобы не давать излишний простор воображению новоявленных фанатов, девушка сразу прояснила несколько моментов.
Фото: instagram.com/kboyarskaya98
«Я пока не планирую выходить замуж. Я никогда не училась за границей. Ездила только в языковой лагерь на 2 недели. Всем хорошего дня», – написала внучка Боярского.
Фото: instagram.com/kboyarskaya98
Отец Катерины не упустил возможность прокомментировать публикацию дочери.
«Ха-ха, теперь ты понимаешь, как это работает. Главное, относиться к этому с улыбкой и пониманием, ведь все мы порой заблуждаемся и принимаем вымысел за чистую монету», – посоветовал Сергей Михайлович.
Фото: instagram.com/kboyarskaya98
Впрочем, популярность девушки может быть вызвана не только наличием знаменитого родственника, но и внешними данными.
Фото: instagram.com/kboyarskaya98
А ещё не так давно мы взглянули на детей знаменитостей.
Посмотреть на дочерей Валерии, Лепса и Брежневой можно здесь.
Фото: instagram.com/kboyarskaya98
Фото: instagram.com/kboyarskaya98
Фото: instagram.com/kboyarskaya98