Прямой эфир

«Пока не планирую выходить замуж». В Сети обсуждают внучку Боярского

21 мая 2019 09:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. В Сети восхищаются красотой внучки Михаила Боярского Катерины. Дочь Сергея Боярского решила прояснить некоторые моменты.  

20-летняя девушка создала себе аккаунт в Instagram ещё в 2015 году, но повышенный интерес к внучке Михаила возник после совместного фото со знаменитым дедушкой. Вместе с этим появились и различные вопросы относительно личной жизни и дальнейших планов Катерины. Чтобы не давать излишний простор воображению новоявленных фанатов, девушка сразу прояснила несколько моментов.  

«Пока не планирую выходить замуж». В Сети обсуждают внучку Боярского-1

Фото: instagram.com/kboyarskaya98  

«Я пока не планирую выходить замуж. Я никогда не училась за границей. Ездила только в языковой лагерь на 2 недели. Всем хорошего дня», – написала внучка Боярского.  

«Пока не планирую выходить замуж». В Сети обсуждают внучку Боярского-4

Фото: instagram.com/kboyarskaya98  

Отец Катерины не упустил возможность прокомментировать публикацию дочери.  

«Ха-ха, теперь ты понимаешь, как это работает. Главное, относиться к этому с улыбкой и пониманием, ведь все мы порой заблуждаемся и принимаем вымысел за чистую монету», – посоветовал Сергей Михайлович.  

«Пока не планирую выходить замуж». В Сети обсуждают внучку Боярского-7

Фото: instagram.com/kboyarskaya98  

Впрочем, популярность девушки может быть вызвана не только наличием знаменитого родственника, но и внешними данными.  

«Пока не планирую выходить замуж». В Сети обсуждают внучку Боярского-10

Фото: instagram.com/kboyarskaya98  

А ещё не так давно мы взглянули на детей знаменитостей. 

Посмотреть на дочерей Валерии, Лепса и Брежневой можно здесь.  

«Пока не планирую выходить замуж». В Сети обсуждают внучку Боярского-13

Фото: instagram.com/kboyarskaya98  

«Пока не планирую выходить замуж». В Сети обсуждают внучку Боярского-15

Фото: instagram.com/kboyarskaya98  

«Пока не планирую выходить замуж». В Сети обсуждают внучку Боярского-17

Фото: instagram.com/kboyarskaya98  

# Звезды # калейдоскоп # Катерина Боярская # Михаил Боярский # Сергей Боярский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лунный календарь на 21 мая: работаем физически и идём в баню
20 мая 2019 16:25

Лунный календарь на 21 мая: работаем физически и идём в баню

Без еды и воды. Полуторагодовалый ребёнок провёл в лесу 4 дня и выжил
20 мая 2019 12:08

Без еды и воды. Полуторагодовалый ребёнок провёл в лесу 4 дня и выжил

Президент Украины и первая леди. Появилось фото Зеленского и его супруги в новом статусе
20 мая 2019 10:48

Президент Украины и первая леди. Появилось фото Зеленского и его супруги в новом статусе