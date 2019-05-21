«Пока не планирую выходить замуж». В Сети обсуждают внучку Боярского

Новости России. В Сети восхищаются красотой внучки Михаила Боярского Катерины. Дочь Сергея Боярского решила прояснить некоторые моменты. 20-летняя девушка создала себе аккаунт в Instagram ещё в 2015 году, но повышенный интерес к внучке Михаила возник после совместного фото со знаменитым дедушкой. Вместе с этим появились и различные вопросы относительно личной жизни и дальнейших планов Катерины. Чтобы не давать излишний простор воображению новоявленных фанатов, девушка сразу прояснила несколько моментов.

Фото: instagram.com/kboyarskaya98

«Я пока не планирую выходить замуж. Я никогда не училась за границей. Ездила только в языковой лагерь на 2 недели. Всем хорошего дня», – написала внучка Боярского.

Фото: instagram.com/kboyarskaya98

Отец Катерины не упустил возможность прокомментировать публикацию дочери. «Ха-ха, теперь ты понимаешь, как это работает. Главное, относиться к этому с улыбкой и пониманием, ведь все мы порой заблуждаемся и принимаем вымысел за чистую монету», – посоветовал Сергей Михайлович.

Фото: instagram.com/kboyarskaya98

Впрочем, популярность девушки может быть вызвана не только наличием знаменитого родственника, но и внешними данными.

Фото: instagram.com/kboyarskaya98

А ещё не так давно мы взглянули на детей знаменитостей. Посмотреть на дочерей Валерии, Лепса и Брежневой можно здесь.

Фото: instagram.com/kboyarskaya98

Фото: instagram.com/kboyarskaya98