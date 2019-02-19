Шура Би-2 провел экскурсию по легендарной студии Abbey Road в Лондоне

Шура Би-2 посетил легендарную Abbey Road Studios в Лондоне. Здесь он сводит новую оркестровую пластинку группы. Отчет о своем путешествии в студию, где записывали свои альбомы легендарные The Beatles, Duran Duran, Pink Floyd, U2 и другие группы, артист публикует на своей странице в Instagram. Шура Би-2:

Легендарная студия на Abbey Road. Начали сводить новую оркестровую пластинку!

Фото: instagram.com/shurab2band

По его словам, в студии все буквально пропитано легендарной музыкой. Артист дал подписчикам послушать несколько фрагментов из новой пластинки группы.

Фото: instagram.com/shurab2band

Музыкант также провел для своих зрителей экскурсию по студии и показал редкое оборудование, например, уникальные микрофоны, раритетные пульты.

Фото: instagram.com/shurab2band

«Святая святых – студия номер два на Abbey Road, где и писались битлы. С тех пор в ней ничего не менялось!»

Фото: instagram.com/shurab2band

Также Шура Би-2 познакомился со многими известными людьми из индустрии – звукоинженером Miles Showell, Джоном Грантом, саунд-продюсером Дэвидом Тиклом.

Фото: instagram.com/shurab2band

Также музыканты побывал в месте, где познакомились в 1957 году Джон Леннон и Пол Маккартни.

Фото: instagram.com/shurab2band

Кроме того, во время пребывания на студии удалось послушать группу, которая прославила это место на весь мир.

Фото: instagram.com/shurab2band

Фото: instagram.com/shurab2band