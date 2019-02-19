Шура Би-2 провел экскурсию по легендарной студии Abbey Road в Лондоне
Шура Би-2 посетил легендарную Abbey Road Studios в Лондоне.
Здесь он сводит новую оркестровую пластинку группы. Отчет о своем путешествии в студию, где записывали свои альбомы легендарные The Beatles, Duran Duran, Pink Floyd, U2 и другие группы, артист публикует на своей странице в Instagram.
Шура Би-2:
Легендарная студия на Abbey Road. Начали сводить новую оркестровую пластинку!
Фото: instagram.com/shurab2band
По его словам, в студии все буквально пропитано легендарной музыкой. Артист дал подписчикам послушать несколько фрагментов из новой пластинки группы.
Фото: instagram.com/shurab2band
Музыкант также провел для своих зрителей экскурсию по студии и показал редкое оборудование, например, уникальные микрофоны, раритетные пульты.
Фото: instagram.com/shurab2band
«Святая святых – студия номер два на Abbey Road, где и писались битлы. С тех пор в ней ничего не менялось!»
Фото: instagram.com/shurab2band
Также Шура Би-2 познакомился со многими известными людьми из индустрии – звукоинженером Miles Showell, Джоном Грантом, саунд-продюсером Дэвидом Тиклом.
Фото: instagram.com/shurab2band
Также музыканты побывал в месте, где познакомились в 1957 году Джон Леннон и Пол Маккартни.
Фото: instagram.com/shurab2band
Кроме того, во время пребывания на студии удалось послушать группу, которая прославила это место на весь мир.
Фото: instagram.com/shurab2band
Фото: instagram.com/shurab2band
«Одно из приятнейших воспоминаний об Abbey Road – как мы слушали The Beatles на студийном оборудовании. Мощнейший 5.1 звук, историческая родина песен... Незабываемо!»
Большое интервью группы Би-2: «Мы считались самой лузерской группой» (читать далее).