Люди спасаются от огня в море. 10 жутких фото лесных пожаров в Греции

Новости Греции. Лесные пожары в Греции уже назвали крупнейшими за последнее десятилетие. Более 60 человек погибли.
На улицах городов остались обугленные автомобили и сожженные дотла дома. На дорогах спасатели находят обгоревшие тела людей, которые не успели спастись от огня.
В Греции объявлен трёхдневный траур по жертвам масштабных лесных пожаров
Жители наиболее пострадавших районов вынуждены покидать свои дома и спасаться от бедствия в море.
Больше всего пострадали жители деревни Мати. Она расположена в 40 километрах от Афин. Огонь отрезал деревню от дороги. Люди сгорели у себя в домах. Те, кто пытался выехать на машине, погибли в пути.
Костас Лаганос, которому удалось спастись, говорит, что языки пламени преследовали их до самой воды. Нужно было бежать, чтобы спастись. «Хорошо, что рядом море».
В больницы продолжают поступать пострадавшие с серьезными ожогами