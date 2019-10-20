Что делать, если сил нет, а есть хочется? Девять советов Капитана Очевидности
В жизни случаются периоды, когда желание наготовить еды и уставить стол яствами куда-то исчезает… Давайте начистоту. В жизни случаются периоды, когда такое желание появляется, а в остальное время, в лучшем случае, есть желание приготовить что-нибудь вкусненькое только для себя.
Чаще происходит следующее: приходишь с работы –> падаешь на пол, не сняв обувь и куртку –> засыпаешь –> через два часа тебя будит кот, который сочувственно позволил тебе немного поспать –>кормишь кота, попутно отжимая себе половину его корма.
Фото: instagram.com/mrrcat10
Поскольку подобному поведению подвластна большая часть человечества, люди нашли способы, как выглядеть достойнее перед собой и котами. И сейчас мы вам расскажем как, хотя, вероятно, о большей части этих девяти советов вы уже знаете.
Совет первый
Воспользуйтесь доставкой еды на дом. Лучше сделать это за 15-20 минут до прибытия домой, чтобы сразу к вашему приходу вас встретил приятно пахнущий снедью человек.
Совет второй
Готовая еда. В наши славные дни в магазинах продаются готовые салаты, драники с мясом, которые достаточно подогреть в микроволновке, котлеты, которые нужно поджарить. И много другого съедобного можно найти на полках.
Совет третий
Готовая замороженная еда. Зная о том, насколько суровы будни, можно позаботиться о себе в выходные дни, заранее забив морозилку замороженными блинчиками, пиццей, картофелем фри и прочим.
Фото: instagram.com/lena12mal
Совет четвёртый
Еда быстрого приготовления. Например, лапша, которую достаточно на 15 минут залить кипятком. Или картофельное пюре, которое нужно залить горячим молоком и дать настояться 5-10 минут.
Совет пятый
Рис или макароны. Варятся они быстро, на вкус вполне съедобны. Без проблем хранятся 4-5 дней, а если держать в морозилке, то выдержат и месяц. При добавлении приправ, соевого соуса, кетчупа или майонеза вкусовые качества резко повышаются.
В кухонном шкафу нет ничего, кроме риса? Давайте его приготовим
Совет шестой
Куриные яйца. Можно поджарить, можно сварить. Можно поджарить с батоном. Можно сварить, порезать с сосисками и хлебом, заправить майонезом и уже почти деликатес. Можно приготовить омлет. Вкусно, полезно, быстро.
Совет седьмой
Пельмени. Стратегически верная еда, которая может лежать в морозилке с последнего визита бабушки и мамы полгода назад. Можно сварить, можно поджарить. Сметанки?
Совет восьмой
Попкорн или кукурузные палочки. Срок хранения разнится, но обычно составляет не менее трёх месяцев. Так что несколько упаковок этих изделий из зёрен кукурузы могут спасти в голодные и холодные времена. Кстати, попкорн можно приготовить и самостоятельно, купив зёрна, но это уже повышенный уровень сложности.
Совет девятый
Печеньки. Когда силы оставили полностью, остаётся только протянуть руку к верной печеньке, которая готова подкрепить как морально, так и физически. Злоупотреблять не следует, поскольку печенье требуется лишь для того, чтобы набраться сил для приготовления чего-либо более питательного.
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