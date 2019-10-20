Что делать, если сил нет, а есть хочется? Девять советов Капитана Очевидности

В жизни случаются периоды, когда желание наготовить еды и уставить стол яствами куда-то исчезает… Давайте начистоту. В жизни случаются периоды, когда такое желание появляется, а в остальное время, в лучшем случае, есть желание приготовить что-нибудь вкусненькое только для себя. Чаще происходит следующее: приходишь с работы –> падаешь на пол, не сняв обувь и куртку –> засыпаешь –> через два часа тебя будит кот, который сочувственно позволил тебе немного поспать –>кормишь кота, попутно отжимая себе половину его корма.

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Поскольку подобному поведению подвластна большая часть человечества, люди нашли способы, как выглядеть достойнее перед собой и котами. И сейчас мы вам расскажем как, хотя, вероятно, о большей части этих девяти советов вы уже знаете. Совет первый Воспользуйтесь доставкой еды на дом. Лучше сделать это за 15-20 минут до прибытия домой, чтобы сразу к вашему приходу вас встретил приятно пахнущий снедью человек. Совет второй Готовая еда. В наши славные дни в магазинах продаются готовые салаты, драники с мясом, которые достаточно подогреть в микроволновке, котлеты, которые нужно поджарить. И много другого съедобного можно найти на полках. Совет третий Готовая замороженная еда. Зная о том, насколько суровы будни, можно позаботиться о себе в выходные дни, заранее забив морозилку замороженными блинчиками, пиццей, картофелем фри и прочим.

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Совет четвёртый Еда быстрого приготовления. Например, лапша, которую достаточно на 15 минут залить кипятком. Или картофельное пюре, которое нужно залить горячим молоком и дать настояться 5-10 минут. Совет пятый Рис или макароны. Варятся они быстро, на вкус вполне съедобны. Без проблем хранятся 4-5 дней, а если держать в морозилке, то выдержат и месяц. При добавлении приправ, соевого соуса, кетчупа или майонеза вкусовые качества резко повышаются. В кухонном шкафу нет ничего, кроме риса? Давайте его приготовим Совет шестой Куриные яйца. Можно поджарить, можно сварить. Можно поджарить с батоном. Можно сварить, порезать с сосисками и хлебом, заправить майонезом и уже почти деликатес. Можно приготовить омлет. Вкусно, полезно, быстро. Совет седьмой Пельмени. Стратегически верная еда, которая может лежать в морозилке с последнего визита бабушки и мамы полгода назад. Можно сварить, можно поджарить. Сметанки?

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