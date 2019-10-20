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Что делать, если сил нет, а есть хочется? Девять советов Капитана Очевидности

20 октября 2019 08:38
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В жизни случаются периоды, когда желание наготовить еды и уставить стол яствами куда-то исчезает… Давайте начистоту. В жизни случаются периоды, когда такое желание появляется, а в остальное время, в лучшем случае, есть желание приготовить что-нибудь вкусненькое только для себя.

Чаще происходит следующее: приходишь с работы –> падаешь на пол, не сняв обувь и куртку –> засыпаешь –> через два часа тебя будит кот, который сочувственно позволил тебе немного поспать –>кормишь кота, попутно отжимая себе половину его корма.

Что делать, если сил нет, а есть хочется? Девять советов Капитана Очевидности-1

Фото: instagram.com/mrrcat10

Поскольку подобному поведению подвластна большая часть человечества, люди нашли способы, как выглядеть достойнее перед собой и котами. И сейчас мы вам расскажем как, хотя, вероятно, о большей части этих девяти советов вы уже знаете.

Совет первый

Воспользуйтесь доставкой еды на дом. Лучше сделать это за 15-20 минут до прибытия домой, чтобы сразу к вашему приходу вас встретил приятно пахнущий снедью человек.

Совет второй

Готовая еда. В наши славные дни в магазинах продаются готовые салаты, драники с мясом, которые достаточно подогреть в микроволновке, котлеты, которые нужно поджарить. И много другого съедобного можно найти на полках.

Совет третий

Готовая замороженная еда. Зная о том, насколько суровы будни, можно позаботиться о себе в выходные дни, заранее забив морозилку замороженными блинчиками, пиццей, картофелем фри и прочим.

Что делать, если сил нет, а есть хочется? Девять советов Капитана Очевидности-4

Фото: instagram.com/lena12mal

Совет четвёртый

Еда быстрого приготовления. Например, лапша, которую достаточно на 15 минут залить кипятком. Или картофельное пюре, которое нужно залить горячим молоком и дать настояться 5-10 минут.

Совет пятый

Рис или макароны. Варятся они быстро, на вкус вполне съедобны. Без проблем хранятся 4-5 дней, а если держать в морозилке, то выдержат и месяц. При добавлении приправ, соевого соуса, кетчупа или майонеза вкусовые качества резко повышаются.

В кухонном шкафу нет ничего, кроме риса? Давайте его приготовим

Совет шестой

Куриные яйца. Можно поджарить, можно сварить. Можно поджарить с батоном. Можно сварить, порезать с сосисками и хлебом, заправить майонезом и уже почти деликатес. Можно приготовить омлет. Вкусно, полезно, быстро.

Совет седьмой

Пельмени. Стратегически верная еда, которая может лежать в морозилке с последнего визита бабушки и мамы полгода назад. Можно сварить, можно поджарить. Сметанки?

Что делать, если сил нет, а есть хочется? Девять советов Капитана Очевидности-7

Фото: pixabay.com

Совет восьмой

Попкорн или кукурузные палочки. Срок хранения разнится, но обычно составляет не менее трёх месяцев. Так что несколько упаковок этих изделий из зёрен кукурузы могут спасти в голодные и холодные времена. Кстати, попкорн можно приготовить и самостоятельно, купив зёрна, но это уже повышенный уровень сложности.

Совет девятый

Печеньки. Когда силы оставили полностью, остаётся только протянуть руку к верной печеньке, которая готова подкрепить как морально, так и физически. Злоупотреблять не следует, поскольку печенье требуется лишь для того, чтобы набраться сил для приготовления чего-либо более питательного.

Если вы готовы к более серьёзным свершениям, у нас есть несколько простых рецептов, в основе которых лежит минимум ингредиентов.

Там есть рецепт печёной картошки – подробнее здесь.

# Еда # калейдоскоп

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