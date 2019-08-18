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Александр Овечкин впервые показал лицо годовалого сына

18 августа 2019 11:59
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Новости России. Александр Овечкин и Анастасия Шубская впервые показали лицо сына. 

Снимок был опубликован в соцсетях родителей. Поводом для фото стал первый день рождения малыша – мальчик, которого назвали Сергеем, появился на свет 18 августа 2018 года. 

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Александр Овечкин впервые показал лицо годовалого сына-1

Фото: instagram.com/nastyashubskaya

Мама и папа трогательно обратились к сыну и пожелали ему быть здоровым и счастливым. 

Александр Овечкин впервые показал лицо годовалого сына-4

Фото: instagram.com/nastyashubskaya

Анастасия Шубская:
Спасибо, что выбрал нас своими родителями. 

Ранее родители рассказывали, что покажут сына после крещения. 

Александр Овечкин впервые показал лицо годовалого сына-7

Фото: instagram.com/nastyashubskaya

Подписчики пожелали малышу здоровья и отметили, что он похож на маму, но улыбку унаследовал от знаменитого папы.   

# Звезды # калейдоскоп # Александр Овечкин # Анастасия Шубская # Фотофакт

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