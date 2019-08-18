Александр Овечкин впервые показал лицо годовалого сына

Новости России. Александр Овечкин и Анастасия Шубская впервые показали лицо сына. Снимок был опубликован в соцсетях родителей. Поводом для фото стал первый день рождения малыша – мальчик, которого назвали Сергеем, появился на свет 18 августа 2018 года. «Спасибо тебе, моя девочка»: Александр Овечкин стал отцом (читать далее).

Фото: instagram.com/nastyashubskaya

Мама и папа трогательно обратились к сыну и пожелали ему быть здоровым и счастливым.

Фото: instagram.com/nastyashubskaya

Анастасия Шубская:

Спасибо, что выбрал нас своими родителями. Ранее родители рассказывали, что покажут сына после крещения.

Фото: instagram.com/nastyashubskaya