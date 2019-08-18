Александр Овечкин впервые показал лицо годовалого сына
Новости России. Александр Овечкин и Анастасия Шубская впервые показали лицо сына.
Снимок был опубликован в соцсетях родителей. Поводом для фото стал первый день рождения малыша – мальчик, которого назвали Сергеем, появился на свет 18 августа 2018 года.
«Спасибо тебе, моя девочка»: Александр Овечкин стал отцом (читать далее).
Фото: instagram.com/nastyashubskaya
Мама и папа трогательно обратились к сыну и пожелали ему быть здоровым и счастливым.
Фото: instagram.com/nastyashubskaya
Анастасия Шубская:
Спасибо, что выбрал нас своими родителями.
Ранее родители рассказывали, что покажут сына после крещения.
Фото: instagram.com/nastyashubskaya
Подписчики пожелали малышу здоровья и отметили, что он похож на маму, но улыбку унаследовал от знаменитого папы.