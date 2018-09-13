АБФФ представила обновлённый талисман национальной сборной. Теперь это робот с орнаментом

Видеозапись длится примерно полминуты. На фоне мрачного неба появляется силуэт робота. Затем показываются фрагменты его конструкции, зачастую с белорусским орнаментом. Силуэт поворачивается, и смотрящий ролик видит светящиеся глаза. После этого робот делает несколько шагов и размахивает мечом.

Новости Беларуси. Накануне матча между сборными Беларуси и Сан-Марино АБФФ на своём YouTube-канале представила обновлённый маскот. Персонаж-талисман получил имя «Ваяр».

Видео посмотрели почти 35 тысяч раз. Пользователи соцсетей разделились во мнениях: кому-то новый талисман понравился, а кто-то посчитал, что маскот мог бы быть и лучше.

«А мне нравится. Аист-трансформер в вышиванке»,

«Какой-то футуристический киборг… Где здесь история и традиции наши? Культура?»,

«А мне очень понравился! Отличное исполнение, не слушайте никого, молодцы!﻿»,

«Зачем роботу крылья? Зачем роботу меч?»,

«Неплохо. В федерации стараются совмещать традиционную белорусскую культуру с чем-то более современным. Это похвально. Не стоят на месте. Удачи сборной в предстоящих матчах».