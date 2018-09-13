АБФФ представила обновлённый талисман национальной сборной. Теперь это робот с орнаментом

Новости Беларуси. Накануне матча между сборными Беларуси и Сан-Марино АБФФ на своём YouTube-канале представила обновлённый маскот. Персонаж-талисман получил имя «Ваяр».
Видеозапись длится примерно полминуты. На фоне мрачного неба появляется силуэт робота. Затем показываются фрагменты его конструкции, зачастую с белорусским орнаментом. Силуэт поворачивается, и смотрящий ролик видит светящиеся глаза. После этого робот делает несколько шагов и размахивает мечом.
Фото: vk.com/belfootfederation
Видео посмотрели почти 35 тысяч раз. Пользователи соцсетей разделились во мнениях: кому-то новый талисман понравился, а кто-то посчитал, что маскот мог бы быть и лучше.
«А мне нравится. Аист-трансформер в вышиванке»,
«Какой-то футуристический киборг… Где здесь история и традиции наши? Культура?»,
«А мне очень понравился! Отличное исполнение, не слушайте никого, молодцы!»,
«Зачем роботу крылья? Зачем роботу меч?»,
«Неплохо. В федерации стараются совмещать традиционную белорусскую культуру с чем-то более современным. Это похвально. Не стоят на месте. Удачи сборной в предстоящих матчах».
Фото: vk.com/belfootfederation
История маскота ещё только начинается, но Ваяр уже принёс удачу белорусской команде в матче с Сан-Марино. Футболисты Беларуси смогли победить со счётом 5:0.
Перед стартом Лиги наций УЕФА национальную сборную поддержали младшие коллеги. Воспитанники бобруйского футбольного клуба «Стражи» удачи спортсменам.
АБФФ поблагодарила ребят за поддержку и сказала, что в футболе не бывает мелочей (подробности здесь).