Обезьяна протянула руку лесничему, чтобы достать его из реки со змеями. Кадры растрогали сеть

Фотограф-любитель Анил Прабхакар стал свидетелем удивительного зрелища в заповедной зоне на Борнео. По информации издания Bored Panda, во время сафари с друзьями мужчина увидел лесничего, который очищал реки от змей, являющихся заклятыми врагами приматов. Когда Анил решил сделать фото мужчины, стоявший на берегу взрослый орангутан протянул руку сотруднику заповедника, желая помочь ему выбраться из реки.

Фото: instagram.com/anil_t_prabhakar

Фото быстро стали популярными в сети и собрали множество восторженных комментариев о доброте обезьяны. Анил Прабхакар:

Кто-то сказал лесничему, что в реке змея. Он пошел туда и начал очищать заросли. Орангутанг пришел в банки и наблюдал за тем, что он делал. Затем он подошел ближе и протянул руку. Правда сотрудник парка не взял протянутую руку. Мужчина отметил, что не хочет трогать дикое животное, а не то, с которым он знаком. Его задача – защищать приматов.

Фото: twitter.com/bornean_OU

Чтобы защитить животных, сотрудники пытаются очистить реки от змей, а также обучают юных орангутанов остерегаться опасностей, которые могут быть в лесу. Сотрудники берут резиновую змею и учат осиротевших обезьян, которых не могут научить взрослые особи.

Фото: BOS Foundation