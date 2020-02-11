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Обезьяна протянула руку лесничему, чтобы достать его из реки со змеями. Кадры растрогали сеть

11 февраля 2020 08:51
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Фотограф-любитель Анил Прабхакар стал свидетелем удивительного зрелища в заповедной зоне на Борнео.

По информации издания Bored Panda, во время сафари с друзьями мужчина увидел лесничего, который очищал реки от змей, являющихся заклятыми врагами приматов.

Когда Анил решил сделать фото мужчины, стоявший на берегу взрослый орангутан протянул руку сотруднику заповедника, желая помочь ему выбраться из реки.

Обезьяна протянула руку лесничему, чтобы достать его из реки со змеями. Кадры растрогали сеть -1

Фото: instagram.com/anil_t_prabhakar  

Фото быстро стали популярными в сети и собрали множество восторженных комментариев о доброте обезьяны.

Анил Прабхакар:
Кто-то сказал лесничему, что в реке змея. Он пошел туда и начал очищать заросли. Орангутанг пришел в банки и наблюдал за тем, что он делал. Затем он подошел ближе и протянул руку.  

Правда сотрудник парка не взял протянутую руку. Мужчина отметил, что не хочет трогать дикое животное, а не то, с которым он знаком. Его задача – защищать приматов.  

Обезьяна протянула руку лесничему, чтобы достать его из реки со змеями. Кадры растрогали сеть -4

Фото: twitter.com/bornean_OU  

Чтобы защитить животных, сотрудники пытаются очистить реки от змей, а также обучают юных орангутанов остерегаться опасностей, которые могут быть в лесу.   

Сотрудники берут резиновую змею и учат осиротевших обезьян, которых не могут научить взрослые особи.  

Обезьяна протянула руку лесничему, чтобы достать его из реки со змеями. Кадры растрогали сеть -7

Фото: BOS Foundation  

Некоммерческая организация помогает выживать орангутанам на Борнео. Территория страдает от быстрой вырубки лесов, поэтому приматам начали угрожать обитающие в тропиках змеи. Для обезьян в этой местности опасны около 160 видов.    

Проблема вмешательства человека в дикую природу является большой проблемой для многих видов.   

Кобра проглотила пластиковую бутылку, выброшенную человеком. Вот что случилось потом (читать далее).  

# Человек и животные # калейдоскоп # Анил Прабхакар # Фотофакт

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