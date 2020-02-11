«Мне было совершенно нечего терять». Парализованный мужчина согласился на эксперимент и смог встать на ноги

Американец Крис Барр был вынужден сменить свой активный образ жизни на инвалидную коляску из-за несчастного случая, который произошел два года назад. Как рассказал мужчина на шоу Good Morning America, «все было как в фильме: сперва открываю глаза, а затем входит доктор и говорит: «Ваше тело полностью парализовано. Вы серьезно травмировали шею». В один из обычных дней Крис отправился покорять волны на пляж. Следующее, что помнит мужчина – это как он очнулся на больничной койке. «Прогноз был не слишком утешающий. С вероятностью до 97% мне грозило остаться полностью парализованным». После того, как он узнал, что из-за травмы во время серфинга был поврежден спинной мозг, Крис почувствовал отчаяние – его ждала жизнь, прикованная к кровати. Жена мужчины – Дебби – придала ему сил и убедила не сдаваться до самого конца. Дебби сопровождала его на всех сеансах физиотерапии, где Крис начал добиваться определенных успехов. Сначала он смог пошевелить пальцем, затем ногой, а позже и рукой. Но на этом успехи, к сожалению, заканчивались.

Фото: goodmorningamerica.com

«Я спрашивал себя: «И это все? Разве я не способен на большее? Неужели это все что я могу», – вспоминает Крис. Со звонком доктора Мохаммеда Байдона у Криса появилась надежда. Байдон, исследователь в области нейрохирургии, рассказал Крису о клинических испытаниях, для которых он набирал десять пациентов. Суть терапии заключалась в извлечении стволовых клеток из жировой ткани и трансплантации их в спинной мозг, что должно было поспособствовать запуску процесса восстановления повреждений спинного мозга. Это было чем-то неслыханным, операцией, которую до этого никто не проводил со стволовыми клетками. Несмотря на все риски, связанные с тем, что он будет первым испытуемым, Крис согласился на операцию. «Нужно понимать, что мне было совершенно нечего терять», – уверяет Крис. «Я не сдавался, чтобы хоть как-то улучшить свое положение. И мне повезло, что была предоставлена такая возможность. Я сказал: «Что бы ни случилось, я готов».

Фото: goodmorningamerica.com