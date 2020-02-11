«Мне было совершенно нечего терять». Парализованный мужчина согласился на эксперимент и смог встать на ноги
Американец Крис Барр был вынужден сменить свой активный образ жизни на инвалидную коляску из-за несчастного случая, который произошел два года назад.
Как рассказал мужчина на шоу Good Morning America, «все было как в фильме: сперва открываю глаза, а затем входит доктор и говорит: «Ваше тело полностью парализовано. Вы серьезно травмировали шею».
В один из обычных дней Крис отправился покорять волны на пляж. Следующее, что помнит мужчина – это как он очнулся на больничной койке. «Прогноз был не слишком утешающий. С вероятностью до 97% мне грозило остаться полностью парализованным».
После того, как он узнал, что из-за травмы во время серфинга был поврежден спинной мозг, Крис почувствовал отчаяние – его ждала жизнь, прикованная к кровати. Жена мужчины – Дебби – придала ему сил и убедила не сдаваться до самого конца.
Дебби сопровождала его на всех сеансах физиотерапии, где Крис начал добиваться определенных успехов. Сначала он смог пошевелить пальцем, затем ногой, а позже и рукой. Но на этом успехи, к сожалению, заканчивались.
Фото: goodmorningamerica.com
«Я спрашивал себя: «И это все? Разве я не способен на большее? Неужели это все что я могу», – вспоминает Крис.
Со звонком доктора Мохаммеда Байдона у Криса появилась надежда. Байдон, исследователь в области нейрохирургии, рассказал Крису о клинических испытаниях, для которых он набирал десять пациентов.
Суть терапии заключалась в извлечении стволовых клеток из жировой ткани и трансплантации их в спинной мозг, что должно было поспособствовать запуску процесса восстановления повреждений спинного мозга. Это было чем-то неслыханным, операцией, которую до этого никто не проводил со стволовыми клетками.
Несмотря на все риски, связанные с тем, что он будет первым испытуемым, Крис согласился на операцию.
«Нужно понимать, что мне было совершенно нечего терять», – уверяет Крис. «Я не сдавался, чтобы хоть как-то улучшить свое положение. И мне повезло, что была предоставлена такая возможность. Я сказал: «Что бы ни случилось, я готов».
Фото: goodmorningamerica.com
Спустя некоторое время после операции, Крис начал замечать изменения – впервые за год после случившегося он почувствовал свои ноги.
Мохаммед Байдон, исследователь в области нейрохирургии:
После нашей терапии его состояние существенно улучшилось. И некоторые вещи, о которых он даже мечтать не мог раньше, стали для него возможны. К примеру, он может самостоятельно завязывать шнурки.
Но самым неожиданным результатом после операции как для врачей, так и для самого Криса стало то, что он смог встать на ноги и сделать первые за год шаги.
«Мы сделали лишь первый шаг к прорыву в медицине», – добавил Байдон. Клиническое исследование, которое проводит Байдон, находится еще только в первой стадии. Десять испытуемых показывают разные результаты после операции. И хоть эта процедура пока что не способна полностью вылечить пациента, она смогла значительно улучшить жизнь Криса. «Мы пока не знаем, насколько мы далеки от желаемого результата. Но мы уверены, что движемся в нужном направлении».
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