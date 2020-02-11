Девушка поделилась с друзьями селфи. Но она не заметила, что на фото был кто-то ещё

Девушка поделилась своей фотографией в чате, а её собеседники ужаснулись. Дело в том, что у Оливии Нанн появился питомец.

Как сообщает The Sun, на снимке девушка находится в толстовке с капюшоном. Однако приятели Оливии заметили на фотографии нечто особенное – паука.