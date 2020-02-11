Девушка поделилась с друзьями селфи. Но она не заметила, что на фото был кто-то ещё
Девушка поделилась своей фотографией в чате, а её собеседники ужаснулись. Дело в том, что у Оливии Нанн появился питомец.
Как сообщает The Sun, на снимке девушка находится в толстовке с капюшоном. Однако приятели Оливии заметили на фотографии нечто особенное – паука.
Членистоногое спокойно держалось за капюшон и, по всей видимости, собиралось вздремнуть. Сама Нанн не увидела в этом ничего страшного. Вероятно, она сняла паука со своей одежды и отпустила восвояси.
Другие пользователи, узнав об этой истории, разделились во мнениях. Кто-то сказал, что не смог бы пошевелиться, а кто-то тоже не увидел никакой проблемы.
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