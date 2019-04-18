Как приготовить красивый и вкусный пасхальный кулич? Четыре совета

В предстоящее воскресенье, 21 апреля, Пасху будут отмечать католики, а неделей позже – православные.

Христиане уже полным ходом готовятся к одному из важнейших религиозных праздников. Верующие ограничиваются в еде, отказывают себе в различных удовольствиях, освящают ветки вербы и закупают продукты для приготовления пасхальных куличей.

Во время приготовления куличей важно придерживаться нескольких правил, чтобы выпечка получилась красивой и вкусной.

Во-первых, тесто должно быть в меру густым. При жидком тесте куличи получатся плоскими, при слишком густом – будут твёрдыми. В качестве проверки можно попробовать разрезать тесто ножом. Если оно легко режется и не прилипает к ножу – получилось хорошо.

Во-вторых, тесто должно подходить три раза. В первый раз подходит опара. Во второй раз с уже добавленными ингредиентами. В третий раз – когда тесто уложено в формы. Тесто для куличей должно подходить при температуре 30-45ºC. Форма для выпечки заполняется наполовину. Когда тесто поднимется до 3/4, его помещают в духовку.

В-третьих, чтобы кулич поднялся ровно, в его середину втыкается деревянная палка. Если вынутая после запекания палка сухая – кулич готов. В настоящее время также продаются специальные формы для выпечки с отверстием в центре.

В-четвёртых, оптимальная температура для запекания 200-220ºC. Маленькие куличи будут готовы в течение получаса. С массой около килограмма – за 45 минут, полуторакилограммовые – за час, двухкилограммовые – за 1,5 часа.

Это все рекомендации относительно приготовления куличей.