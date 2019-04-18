Ей было 55 лет. Умерла вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина
Новости Беларуси. На 56 году ушла из жизни актриса Ирина Цывина. Об этом на своей странице в Instagram сообщил актёр Станислав Садальский.
«Сегодня ночью во сне умерла Ира Цывина. Скорбная весенняя очередь пополнилась ещё одной душой. Господи, прими её с миром. Царствие тебе небесное, прости и прощай», – говорится в сообщении.
Фото: instagram.com/regrertgrgtrtg
Ирина Цывина родилась 1 июля 1963 года в Минске. Артистка училась в школе-студии МХАТ. После окончания обучения Ирина работала в нескольких московских театрах.
В 1986 году стала третьей супругой российского актёра Евгения Евстигнеева.
Широкой публике Цывина известна по сериалам «Папины дочки», «Кадетство», «Полицейский с Рублевки».