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Ей было 55 лет. Умерла вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина

18 апреля 2019 12:55
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Новости Беларуси. На 56 году ушла из жизни актриса Ирина Цывина. Об этом на своей странице в Instagram сообщил актёр Станислав Садальский.  

«Сегодня ночью во сне умерла Ира Цывина. Скорбная весенняя очередь пополнилась ещё одной душой. Господи, прими её с миром. Царствие тебе небесное, прости и прощай», – говорится в сообщении.  

Ей было 55 лет. Умерла вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина-1

Фото: instagram.com/regrertgrgtrtg  

Ирина Цывина родилась 1 июля 1963 года в Минске. Артистка училась в школе-студии МХАТ. После окончания обучения Ирина работала в нескольких московских театрах.  

В 1986 году стала третьей супругой российского актёра Евгения Евстигнеева.  

Широкой публике Цывина известна по сериалам «Папины дочки», «Кадетство», «Полицейский с Рублевки».  

# Некролог # калейдоскоп # Ирина Цывина

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