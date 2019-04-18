Ей было 55 лет. Умерла вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина

Новости Беларуси. На 56 году ушла из жизни актриса Ирина Цывина. Об этом на своей странице в Instagram сообщил актёр Станислав Садальский.

«Сегодня ночью во сне умерла Ира Цывина. Скорбная весенняя очередь пополнилась ещё одной душой. Господи, прими её с миром. Царствие тебе небесное, прости и прощай», – говорится в сообщении.