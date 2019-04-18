Карл Маркс. За чей счёт жил автор «Капитала»?

Сразу признаюсь: пройдя детсад, школу, армию и университет, дожив до лысины и очков для чтения, я так и не узнал, кто такой Карл Маркс. Нет, я, конечно, в курсе того, что он великий теоретик, философ, мыслитель. Я даже надеялся одолеть к экзамену его «Капитал» и «Манифест коммунистической партии». Наконец, я без заминки узнаю его на портрете. Но что он был за человек и как жил – это как-то пролетело мимо. И что-то мне подсказывает, что я такой не один. Решил исправить этот пробел. Теперь и вас приглашаю в путешествие по биографии Маркса, собранной из многих источников.

Есть люди, которые ставят перед собой личную и, как им кажется, высокую цель и идут к ней упрямо, не обращая внимания на обыденность, быт, жизни зависимых от них и близких людей. Наш герой - как раз из таких. Карл уже с гимназии втянулся в изучение философии, права и общественных наук. Позже он свои знания углубил не только в университетах Бонна и Берлина, но и в вольнодумных кружках, работая в газетах. Впрочем, ему хватало времени и на веселые вечеринки с друзьями, амуры с барышнями. Заинтересовавшись модной в ту пору философией Гегеля и социалистическим учением, Маркс решил избрать своим поприщем выработку теории революции и построения нового общества. Тогда он еще толком не представлял его устройства. Но однозначно был уверен, что это будет общество свободных и счастливых людей. Вы поняли: речь идет о коммунизме. Эти свои идеи он и продвигал в статьях для оппозиционных газет, когда пошел работать в журналистику. Властям этот вольный дух в негосударственных изданиях был неприемлем, и они закрывали их одно за другим. Маркс оказывался безработным. В один из таких перерывов Карл женился на баронессе Женни фон Вестфален. Она была из богатой семьи и на 4 года старше. Знатной немецкой аристократке и бедному еврейскому парню предстояла нелегкая совместная жизнь. Женни любила только его, Карла же волновало всё человечество, и поэтому судьбу семьи вряд ли можно было назвать счастливой.

Когда у семьи нет постоянной крыши над головой, на нормальную жизнь рассчитывать нечего. Политическая активность Маркса, его статьи в оппозиционной прессе, обличающие власть и государственное устройство, были причинами бесконечных переездов. В 1843 году семья эмигрирует из Германии в Париж. Но вскоре и правительство Франции требует от Марксов покинуть страну. Семья перебирается в Брюссель. Бельгия не особо рада таким гостям, и спустя два года вольнодумцы вынуждены искать пристанище снова на берегу Сены. Опять недовольство властей страны и опять пора собирать чемоданы. Изгнанники уезжают в Лондон.

У Карла нигде нет постоянной работы, а, значит, и стабильного заработка. Он только пишет и размышляет над тем, как осчастливить народы. А в это время страдает от нищеты его жена, голодают его дети. Бывало, когда они болеют, нет денег на лекарства и вызов врача. Из семерых детей четверо умерли малышами. Историки пишут, что Маркс был хорошим, любящим отцом. Правда, как-то не вяжется эта характеристика с тем, как выживала семья. Образ жизни Маркса, скорее, говорит о его эгоистичности. Безусловно, за высокие идеалы можно и пострадать. Но если ты глава семейства, ты уж позаботься о его нормальном существовании. Или я не прав?

Его супруга Женни была очень красивой женщиной. Баронесса еще до замужества слыла королевой балов в её родном Трире. Её внешностью и остроумием восхищались друг семьи Генрих Гейне, все знакомые. Сам Маркс её боготворил. Тем более, что жена помогала ему в его творчестве. Но где вы видели, чтобы красота жены удерживала мужика от походов в известную сторону?! Маркс, оказывается, охотно черпал свое революционное вдохновение в близких отношениях с поэтессой Беттиной фон Арним, итальянской сеньорой по фамилии Тенге, экономкой Хеленой Демут. Когда ему было 45, он крутился вокруг 26-летней дочери основателя компании «Филлипс».

Коли так, не будем исключать, что другие любовные похождения основателя «марксизма» просто не стали достоянием общественности. О них, пожалуй, мог знать близкий друг и соратник Фридрих Энгельс, который сам относился ко всему легко (это был его принцип) и не раз Карла прикрывал. Когда у Маркса родился внебрачный сын, он взял этот грех на себя и только перед смертью назвал имя настоящего отца. Фридрих предпочитал свободную жизнь и не любил её афишировать. Семьи у него никогда не было. Сожительствовал он с одной из работниц его фабрики Мэри Бёрнс. А когда та вдруг в 40 лет умерла, место её заняла сестра Лиззи.

Вообще Марксу крупно повезло, что он познакомился с Энгельсом. Они сошлись в философских воззрениях на экономику, на роль рабочего класса, вместе писали статьи и книги. А еще Фридрих был сыном крупного фабриканта и сам имел успешный бизнес. И у него всегда водились деньги. Он, как известно, всю жизнь содержал семью друга, а после кончины Женни и Карла помогал и их детям. К ним же перешла и часть его немалого наследства.

Не зря имена Маркса и Энгельса в истории звучат вместе. Позже к ним добавилось еще одно. Но это, как говорится, другая история.

Ваш В.Д.