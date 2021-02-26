Что модно носить этой весной? Показываем шесть необычных образов

На часах без пяти весна, а значит самое время расцветать и порхать как бабочка. В модном гороскопе – летящие платья, удобные кэжуал-костюмы и звездное сияние. Освежит гардеробчик и стильный деним. Особенно приглянулись дизайнерам платья-рубашки под поясок с асимметричным кроем – привет из 70-х и вечеринки диско. Джинсы будет много, светлой и темной, причем можно смело импровизировать и наряжаться с головы до ног.

Валентина Казак, стилист:

Также никуда не пропадают удобные костюмы – это может быть как спортивный вариант, это могут быть трикотажные костюмы – все это по-прежнему актуально. Но я рекомендую это обыграть в таком более стильном трендовом варианте, добавить какие-то фэшн-элементы, чтобы это было не только удобно, но и эффектно смотрелось. Можете обратить внимание на весну и лето к таким нежным, пастельным оттенкам, даже создавать целые образы. Например, как мы это сделали с сочетанием молочной жилетки и костюма персикового оттенка.

Небесно-голубой – этот ангельский цвет влюбил в себя всех модниц. Неземной оттенок притягивает взгляды и, что немаловажно, располагает к вам людей. Психологи, например, рекомендуют его для деловых переговоров и важных встреч. Мы использовали такой приемчик, как тотал-лук. Образ в одной цветовой гамме всегда выглядит безупречно. Среди модных акцентов – широкие брюки-палаццо, укороченный жакет, который визуально вытянет фигуру и сделает вас стройнее.

Валентина Казак:

Это может быть сочетание водолазка и юбка, например, как в нашем случае, это может быть какой-то интересный узор. Трикотажные вещи сейчас на пике популярности, поэтому можно смело с ними экспериментировать, но нужно обращать внимание на то, что это должно подходить вашему типу фигуры. Оно хорошо должно смотреться на вас. Мы выбрали достаточно нейтральную основу и разбавили это все ярким пальто апельсинового оттенка – это очень актуальный трендовый цвет нового сезона. Такая обувь, как ботфорты, тоже остаются в этом сезоне и можно смело их переносить из прошлых образов в новые.

Хочется быть яркими и прекрасными, как первые цветы? Обратите внимание на дуэт желтого и голубого. Романтик, как на полотнах импрессионистов. Самый сок – миксовать бельевые топы с платьями, рубашками и водолазками. А еще ткань с легким блеском а-ля Шанель. Она украсит как рабочие будни, так и свидание.

Валентина Казак:

Еще один достаточно яркий образ в оттенке фуксия, мы скомбинировали в одном образе летящую юбку из шелка, дополнив смелым вариантом – удлиненным свитшотом того же оттенка. Мы здесь тоже применили прием тон в тон, тем самым создав такой стритстайл образ, дополнили его панамой в клетку и получилось так дерзко и выигрышно, но при этом он остался женственным за счет того, что мы использовали обувь на каблуке. Такой оттенок подойдет как блондинкам, так и брюнеткам, он достаточно универсальный, но нужно обязательно помнить о том, что в таком образе, в таких вещах нужно поддерживать ваш образ макияжем.