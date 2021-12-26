Принял детёнышей леопарда за котят и приютил их. Фермер случайно взял домой диких животных

Как сообщает Hindustan Times, животные находились вблизи города Дхар. Мужчина их нашёл на территории своей фермы, когда осматривал земли. Приняв пушистых созданий за котят, он принёс их домой, а затем накормил, обогрел и даже решил искупать.

Мужчина случайно приютил детёнышей леопарда, приняв их за котят. Подумав, что зверьки потерялись, фермер решил им оказать всю необходимую помощь.

Фермер заподозрил неладное только через несколько дней, когда его новые питомцы начали рычать. Мужчина решил посоветоваться с соседями, на что все в один голос утверждали: найденные зверьки – детёныши леопарда.

Чтобы узнать правду, индиец обратился в Департамент лесного хозяйства, который подтвердил подозрения. Позже животные были переданы специалистам, которые обеспечивают им надлежащий уход.