Закаливание или хайп? Как девушка купается в ледяном пруду и набирает миллионы просмотров
Блогерше Анне Галкиной мороз нипочём. Ведь купание в проруби и валяние в снегу для неё давно стали обыденностью.
В своём TikTok девушка шокирует подписчиков видео, где она ныряет в ледяную воду, изображая бытовые сцены из повседневной жизни. За это поклонники всерьёз называют её Эльзой (персонаж из мультфильма «Холодное сердце»).
Фото: tiktok.com/@galkina_anechka
Закаливается девушка не только купанием. В профиле у Анны можно увидеть и видео, где она в летнем платье валяется в сугробах, лепит снеговиков или просто танцует под популярные песни, игнорируя показатели термометра.
Фото: tiktok.com/@galkina_anechka
Самое популярное видео на страничке у Анны набрало более 47 миллионов просмотров. На нём девушка в лёгкой майке ныряет в прорубь и ест ягоды.
Фото: tiktok.com/@galkina_anechka
Сейчас профиль блогерши становится все более популярным, а опубликованные видео набирают миллионы просмотров и сотни тысяч лайков, удивляя зрителей выносливостью девушки.
Однако не все могут похвастаться такой же закалкой. Узнать, как пережить мороз и быть менее восприимчивым к холоду, можно здесь.