Закаливание или хайп? Как девушка купается в ледяном пруду и набирает миллионы просмотров

Блогерше Анне Галкиной мороз нипочём. Ведь купание в проруби и валяние в снегу для неё давно стали обыденностью.

В своём TikTok девушка шокирует подписчиков видео, где она ныряет в ледяную воду, изображая бытовые сцены из повседневной жизни. За это поклонники всерьёз называют её Эльзой (персонаж из мультфильма «Холодное сердце»).