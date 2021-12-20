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Закаливание или хайп? Как девушка купается в ледяном пруду и набирает миллионы просмотров

20 декабря 2021 12:21
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Блогерше Анне Галкиной мороз нипочём. Ведь купание в проруби и валяние в снегу для неё давно стали обыденностью.  

В своём TikTok девушка шокирует подписчиков видео, где она ныряет в ледяную воду, изображая бытовые сцены из повседневной жизни. За это поклонники всерьёз называют её Эльзой (персонаж из мультфильма «Холодное сердце»).  

Закаливание или хайп? Как девушка купается в ледяном пруду и набирает миллионы просмотров-1

Фото: tiktok.com/@galkina_anechka  

Закаливается девушка не только купанием. В профиле у Анны можно увидеть и видео, где она в летнем платье валяется в сугробах, лепит снеговиков или просто танцует под популярные песни, игнорируя показатели термометра.  

Закаливание или хайп? Как девушка купается в ледяном пруду и набирает миллионы просмотров-4

Фото: tiktok.com/@galkina_anechka  

Самое популярное видео на страничке у Анны набрало более 47 миллионов просмотров. На нём девушка в лёгкой майке ныряет в прорубь и ест ягоды.  

Закаливание или хайп? Как девушка купается в ледяном пруду и набирает миллионы просмотров-7

Фото: tiktok.com/@galkina_anechka  

Сейчас профиль блогерши становится все более популярным, а опубликованные видео набирают миллионы просмотров и сотни тысяч лайков, удивляя зрителей выносливостью девушки.  

Однако не все могут похвастаться такой же закалкой. Узнать, как пережить мороз и быть менее восприимчивым к холоду, можно здесь.  

# Здоровье # калейдоскоп # Фотофакт

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