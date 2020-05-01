«Как пошёл ор!» Елена Степаненко рассказала о ссоре с Евгением Петросяном

Новости России. Телеведущая и юмористка Елена Степаненко рассказала о ссоре с Евгением Петросяном во время раздела имущества. Причину конфликта артистка назвала в эфире своей программы «Ещё не вечер».

В 2018 году супруги развелись после 33 лет совместной жизни. Во время бракоразводного процесса Петросян предложил поровну разделить имущество. Степаненко согласилась и попросила бывшего мужа написать, что и кому достанется.

Когда телеведущий составил список, поэтесса посмотрела на него и спросила, можно ли поменять местами фамилии.

«Как пошёл ор! Как? Что? Почему? Тогда я решила, что будет всё поровну», – объяснила артистка своё решение обратиться в суд.

Кстати, ранее поклонники удивились тому, как похорошела Елена Степаненко.