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И не скажешь, что 67 лет. Степаненко удивила поклонников новой фотографией

27 апреля 2020 13:10
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Новости России. Телеведущая Елена Степаненко завела страничку в Instagram и поделилась несколькими фотографиями. 

Как рассказала артистка, создать аккаунт в соцсети ей помогла Ольга Бузова. Степаненко захотела больше общаться со своими поклонниками и заряжаться их позитивными эмоциями. Фанаты только за. 

И не скажешь, что 67 лет. Степаненко удивила поклонников новой фотографией -1

Фото: instagram.com/esheneve4er

Увидев новые фотографии телеведущей, пользователи восхищённо сказали, что она выглядит вдвое моложе своего возраста. 

«БлагоДарю сердечно за ваши положительные отзывы! За тепло, которым так и пышут ваши слова!» – написала Степаненко. 

Артистка добавила, что важно быть всегда оптимистичными и не грустить. 

Кстати, недавно страницу в Instagram создал и знаменитый американский актёр Джонни Депп.

Сейчас у него уже почти четыре миллиона подписчиков – здесь подробности

# Звезды # калейдоскоп # Елена Степаненко # Ольга Бузова # Фотофакт

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