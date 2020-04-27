И не скажешь, что 67 лет. Степаненко удивила поклонников новой фотографией

Новости России. Телеведущая Елена Степаненко завела страничку в Instagram и поделилась несколькими фотографиями.
Как рассказала артистка, создать аккаунт в соцсети ей помогла Ольга Бузова. Степаненко захотела больше общаться со своими поклонниками и заряжаться их позитивными эмоциями. Фанаты только за.
Фото: instagram.com/esheneve4er
Увидев новые фотографии телеведущей, пользователи восхищённо сказали, что она выглядит вдвое моложе своего возраста.
«БлагоДарю сердечно за ваши положительные отзывы! За тепло, которым так и пышут ваши слова!» – написала Степаненко.
Артистка добавила, что важно быть всегда оптимистичными и не грустить.
Кстати, недавно страницу в Instagram создал и знаменитый американский актёр Джонни Депп.
Сейчас у него уже почти четыре миллиона подписчиков – здесь подробности.