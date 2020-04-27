И не скажешь, что 67 лет. Степаненко удивила поклонников новой фотографией

Как рассказала артистка, создать аккаунт в соцсети ей помогла Ольга Бузова. Степаненко захотела больше общаться со своими поклонниками и заряжаться их позитивными эмоциями. Фанаты только за.

Новости России. Телеведущая Елена Степаненко завела страничку в Instagram и поделилась несколькими фотографиями.

Увидев новые фотографии телеведущей, пользователи восхищённо сказали, что она выглядит вдвое моложе своего возраста.

«БлагоДарю сердечно за ваши положительные отзывы! За тепло, которым так и пышут ваши слова!» – написала Степаненко.

Артистка добавила, что важно быть всегда оптимистичными и не грустить.

Кстати, недавно страницу в Instagram создал и знаменитый американский актёр Джонни Депп.