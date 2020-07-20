Как помыть окна, если под рукой нет моющего средства. Проверяем народные способы

Чтобы избежать разводов, моем окна в пасмурный день, когда нет ни ветра, ни дождя. Еще один ценный секрет заключается в том, чтобы при мытье стекол совершать круговые движения, направленные сверху вниз. В программе «Новое утро» на РТР-Беларусь рассказываем, как можно помыть окна, если рядом нет моющего средства Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Если вы собрались помыть окна, а под рукой не оказалось подходящих средств – не беда. Интернет пестрит всевозможными домашними рецептами. Сегодня проверим как эти советы покажут себя на деле.

Нам понадобятся 9-процентный столовый уксус и вода, крахмал и нашатырный спирт, сырой картофель и лук. Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Чтобы обезопасить руки, надеваем защитные перчатки. Для каждого из способов понадобится емкость с водой.

Добавляем на каждый литр жидкости 2 столовые ложки уксуса. При каждом способе насухо протираем стекло обычными бумажными салфетками. Для второго способа на 100 миллилитров аптечного нашатырного спирта берем 30 миллиграмм картофельного крахмала. Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Ну и запах, следы жирные остаются. Я этому способу не верю. Для третьего способа разводим несколько кристалликов марганцовки в воде. При мойке окон раствором марганцовки домохозяйки советуют избегать попадания на раму. Иначе можно потом ее просто не отмыть.

Для четвёртого способа берем половину сырой картошки и протираем стекло. Очень часто на оконном стекле можно обнаружить черные точки – следы, оставленные мухами. В борьбе с ними поможет лук. Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Ну что же, подведем итог. Первый способ оказался простым и эффективным. Второй – оставляет разводы. Третий – опасен для оконной рамы и тоже оставляет разводы, поэтому не советую. Картофель вроде бы и помогает, но выглядит это всё как-то странно.

Иногда возиться с приготовлением очищающих средств нет ни времени, ни желания. Тогда можно прибегнуть к покупным – для мытья окон. Состав таких средств мало отличается, но все же эксперты чистоты напоминают: спирт в растворе должен быть один и при этом важно, чтобы компанию ему составляли эфиры. Такая комбинация гарантирует не только чистоту, но и нейтральный аромат. А до блеска отполировать стекло поможет скомканная газета.