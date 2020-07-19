Алексей Хлестов на «Славянском базаре»: «Замечательные чувства – ощущение быть артистом на этом замечательном празднике»

Новости Беларуси. Можно представить, насколько душевно проходили концерты на «Славянском базаре – 2020» в заключительный день музыкального марафона, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но все-таки хочется услышать из первых уст, как это было.

Алексей Хлестов, артист:

Это так прекрасно – быть у вас в гостях. Абсолютно согласен с тем, что погода чуточку заплакала, но я думаю, что она заплакала от прекрасных песен. Сейчас действительно все сдружились. Есть возможность быть вместе со зрителем, быть вместе со «Славянским базаром» сегодня.

Кристина Федорович:

Концерт «Беларусь вітае сяброў» – твои впечатления, как зрители встретили?

Алексей Хлестов:

Великолепно! Мне посчастливилось спеть песню Игоря Лученка. Это песня «Вероника». Для меня она по-своему очень знаковая. Мне кажется, что эта как будто частичка моего репертуара. Я ее чувствую, я ее пою. Это часть нашей культуры, нашей души.