Алексей Хлестов на «Славянском базаре»: «Замечательные чувства – ощущение быть артистом на этом замечательном празднике»

Новости Беларуси. Можно представить, насколько душевно проходили концерты на «Славянском базаре – 2020» в заключительный день музыкального марафона, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но все-таки хочется услышать из первых уст, как это было.
Новости Беларуси. Можно представить, насколько душевно проходили концерты на «Славянском базаре – 2020» в заключительный день музыкального марафона, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но все-таки хочется услышать из первых уст, как это было.
Кристина Федорович, корреспондент СТВ:
Рядом с нами Алексей Хлестов.
Алексей Хлестов, артист:
Это так прекрасно – быть у вас в гостях. Абсолютно согласен с тем, что погода чуточку заплакала, но я думаю, что она заплакала от прекрасных песен. Сейчас действительно все сдружились. Есть возможность быть вместе со зрителем, быть вместе со «Славянским базаром» сегодня.
Кристина Федорович:
Концерт «Беларусь вітае сяброў» – твои впечатления, как зрители встретили?
Алексей Хлестов:
Великолепно! Мне посчастливилось спеть песню Игоря Лученка. Это песня «Вероника». Для меня она по-своему очень знаковая. Мне кажется, что эта как будто частичка моего репертуара. Я ее чувствую, я ее пою. Это часть нашей культуры, нашей души.
Публика встречает невероятно – это прекрасно! Замечательные чувства – ощущение быть артистом на этом замечательном празднике – «Славянском базаре».
Финал будет, и для меня знаково, что я принимаю участие в завершении.
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Подробнее о том, что происходило в Витебске в заключительный день «Славянского базара», смотрите в видеоматериале.