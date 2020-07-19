Прямой эфир

Актриса поделилась домашним фото и привлекла внимание фанатов. Люди не сразу смогли понять, где ноги её мужа

19 июля 2020 14:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Актриса Соленн Хеуссафф опубликовала семейную фотографию с мужем, дочкой и собакой. Снимок заинтересовал поклонников Соленн, ведь на него требуется взглянуть как минимум дважды. У семьи получилась самая настоящая оптическая иллюзия.

Актриса поделилась домашним фото и привлекла внимание фанатов. Люди не сразу смогли понять, где ноги её мужа -1

Фото: instagram.com/solenn 

По словам фанатов актрисы, сначала им показалось, что у супруга Хеуссафф четыре ноги. Понадобилось присмотреться, чтобы понять, где чьи ноги. А всё дело в том, что пара выбрала одинаковый цвет в одежде.

Соленн Хеуссафф – популярная филиппинская актриса. Она получила известность после участия в реалити-шоу Survivor Philippines: Celebrity Showdown (Выживший на Филиппинах: Противостояние знаменитостей). 

Кстати, недавно пользователи соцсетей пытались разобраться в другой оптической иллюзии. Сможете угадать – правая или левая зебра смотрит в камеру (здесь подробнее)?

# Звезды # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Получила приз из рук Шварценеггера. Девушка увлеклась спортом и стала профессиональной бодибилдершей
19 июля 2020 13:42

Получила приз из рук Шварценеггера. Девушка увлеклась спортом и стала профессиональной бодибилдершей

«В животных есть красота жизни». Александр Васильев показал, как играет с собакой
19 июля 2020 12:10

«В животных есть красота жизни». Александр Васильев показал, как играет с собакой

Джеймс Дин: бессмертие – единственный настоящий успех. Звёзды, которые ушли слишком рано
19 июля 2020 10:14

Джеймс Дин: бессмертие – единственный настоящий успех. Звёзды, которые ушли слишком рано