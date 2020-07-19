Актриса поделилась домашним фото и привлекла внимание фанатов. Люди не сразу смогли понять, где ноги её мужа

Актриса Соленн Хеуссафф опубликовала семейную фотографию с мужем, дочкой и собакой. Снимок заинтересовал поклонников Соленн, ведь на него требуется взглянуть как минимум дважды. У семьи получилась самая настоящая оптическая иллюзия.

По словам фанатов актрисы, сначала им показалось, что у супруга Хеуссафф четыре ноги. Понадобилось присмотреться, чтобы понять, где чьи ноги. А всё дело в том, что пара выбрала одинаковый цвет в одежде.

Соленн Хеуссафф – популярная филиппинская актриса. Она получила известность после участия в реалити-шоу Survivor Philippines: Celebrity Showdown (Выживший на Филиппинах: Противостояние знаменитостей).