47 бриллиантов и 100 лет истории. Елизавета II разрешила любимой внучке надеть тиару, в которой сама выходила замуж

Новости Великобритании. Елизавета II разрешила своей 31-летней внучке принцессе Беатрис надеть тиару, в которой королева была на своей собственной свадьбе в 1947 году, сообщает Daily Mail. Тиара с бриллиантовой бахромой королевы Марии является заветной семейной реликвией. Ее изготовил ювелирный дом Garrard’s в 1919 году из ожерелья, которое подарили бабушке нынешней королевы Марии на свадьбу. Ослепительную тиару с 47 бриллиантами разработали так, чтобы она выглядела как модный головной убор, похожий на кокошник.

Фото: Daily Mail

Впоследствии диадему для свадебных церемоний одалживали принцессы Елизавета и Анна. Интересно, что в день свадьбы Елизаветы, за два часа до церемонии бракосочетания, парикмахер, делая прическу, повредил тиару. Однако все закончилось успешно: украшение быстро отвезли в лондонскую мастерскую, где его починили и вернули как раз вовремя. В этой же тиаре принцесса Анна выходила замуж за Марка Филлипса в 1973 году. С тех пор реликвию редко видели на публике.

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Разрешение Беатрис взять тиару, которая принадлежит королеве, является большой честью, поскольку драгоценности монарха обычно заимствуют члены королевской семьи в соответствии с иерархией. От прикосновений до разговоров. 8 вещей, которые запрещено делать в присутствии Елизаветы II

Фото: instagram.com/theroyalfamily

К примеру, Кейт Миддлтон на ее свадьбе с принцем Уильямом в 2011 году носила тиару Cartier. Это украшение изготовили в 1936 году. Король Георг VI купил его для своей жены, королевы Елизаветы, за три недели до того, как сменил своего брата на троне. Меган Маркл на своей свадьбе с принцем Гарри в 2018 году носила диадему королевы Марии с бриллиантами. А принцесса Евгения и вовсе предпочла русский империализм — она выходила замуж в изумрудной тиаре Гревилля «Кокошник», которую создали в 1919 году. Считается, что королева особенно близка с принцессой Беатрис. К слову, внучка Елизаветы II ранее рассказала, что отреставрировала мини-коттедж на территории Виндзорской королевской ложи, в котором королева играла в детстве.

Фото: instagram.com/theroyalfamily