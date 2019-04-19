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Как покрасить яйца на Пасху: подготавливаем один из символов праздника

19 апреля 2019 06:16
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Традиционно на праздник Пасхи христиане красят яйца. Хозяйки обычно стараются украсить этот важный символ праздника при помощи красителей и наклеек.

Однако наиболее привычным способом покраски яиц считается способ при помощи отвара луковой шелухи. Он очень прост. 

Луковую шелуху кладем в кастрюлю, заливаем водой. Ждем полчаса, после чего ставим кастрюлю на огонь и кипятим приблизительно 10-20 минут. В этот отвар добавляем яйца и варим их – нужно следить, чтобы они были хорошо погружены в жидкость. Чтобы яйца не лопались – посолите отвар, а после приготовления – опустите яйца в холодную воду.  

Цвет отвара и полученных яиц зависит от лука, который используется, а также от количества шелухи и продолжительности варки.

Некоторым хочется больше экспериментов – для таких случаев есть еще способы окраски и декорирования яиц, например, чтобы на них были узоры или отпечатки цветов.

Как подготовить яйца к окраске и еще несколько оригинальных способов декорирования – читайте здесь.

Кроме яиц на праздничном столе обязательно должен присутствовать кулич.

Как приготовить красивый и вкусный пасхальный кулич? Четыре совета  

# Пасха # калейдоскоп

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