Папа замаскировался. Малыш расплакался, узнав, что его отец побрился налысо – прелестные кадры

Видео, на котором запечатлен момент, когда маленький мальчик впервые видит своего отца с побритой головой, стало вирусным. По информации Daily Mail, в забавном ролике можно увидеть 8-месячного Мейсона Картера Харриса из Нью-Йорка. Он сидит на высоком детском стульчике, а его 31-летний отец Грег Харрис-младший входит в комнату позади него. Раньше папа малыша носил прическу «афро», и Грег впервые показал свою новую стрижку сыну. В этот момент и произошел забавный инцидент.

Весёлое 16-секундное видео опубликовала мама мальчика – 33-летняя Мелисса Харрис. Когда отец входит в комнату, ребенок поворачивает голову, чтобы посмотреть на него.

Слышно, как папа говорит «привет», а его очаровательный маленький сын пристально смотрит на него. И хотя малыш Мейсон, возможно, с нетерпением ждал встречи с отцом, все быстро изменилось. Ребенок начинает понимать, что у его папы больше нет волос. Вместо этого отец демонстрирует всем короткую стрижку. И Мейсон не рад этому. Кроха поворачивает голову обратно к камере и вздыхает, прежде чем взяться за голову и начать плакать. Далее он начинает неудержимо рыдать, а затем оборачивается, чтобы еще раз взглянуть на новую прическу своего отца. После второго взгляда на отца мнение мальчика о прическе остается прежним. Смотрите видео здесь. Мальчик снова прислоняется головой к руке и громко рыдает. К концу ролика безутешный ребенок впадает в истерику.

Можно услышать, как мама Мейсона смеется над веселой ситуацией. Мелисса работает учителем. Пара кроме Мейсона также воспитывает 8-летнего Кейдена. Женщина отметила, что не ожидала, что видео станет таким популярным. «Я не ожидала ничего подобного! Мы просто подумали, что это было забавно и нужно поделиться с семьей и друзьями. И теперь оно везде. Мейсон такой очаровательный, веселый и любящий. Он всегда улыбается».