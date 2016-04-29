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Выставка пасхальных яиц открылась в Полоцке

29 апреля 2016 06:07
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Новости Беларуси. Православные верующие в эти дни традиционно начинают готовиться к Пасхе. Хозяйки продумывают меню и, конечно, разукрашивают куриные яйца.

Самые разные писанки на всеобщее обозрение представлены в древнем Полоцке. Например, яйца расписанные горячим воском. Есть и символичные экспонаты — около метра высотой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо пасхальных яиц здесь можно увидеть куличи и другие изделия, созданные по современным и старинным технологиям.

Ольга Гаращенко, житель Полоцка:
Уже 4 поколения подряд следуют этому рецепту. Мы бережем традиции нашей семьи. Уникальность, особенность рецепта данного кулича заключается в том, что помимо обычных ингредиентов – мука, яйцо, растительное масло, там, конечно, присутствуют, душевная теплота, любовь и светлое ощущение праздника.

# Культура # Выставки в Беларуси и мире

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