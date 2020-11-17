Как поднять себе настроение, если грустно? Психолог советует, как избежать осенней хандры

Межсезонье – всегда сложная пора. Прежде всего потому, что катастрофически не хватает солнечного света. И именно это время чаще всего величают сезоном осенней хандры, рассказали в программе «Плюс-минус». Но одно дело в удовольствие загрустить под капли дождя с хорошей книгой, совсем другое – впасть в депрессию. Как не допустить серьезных сбоев в своем настроении осенью, подскажут наши эксперты.

Ирина Мялик, психолог:

Осень – это то время, когда человек очень часто может впадать в уныние. В первую очередь обратите внимание на режим своего сна. Отложите в сторону свою ночную работу, потому что это приводит к психологической изоляции. Старайтесь засыпать ранее 23 часов, чтобы ваш сон продолжался не менее 7 часов. Побольше пейте травяных чаев, побольше пейте горячего шоколада, кофе.

Очень часто люди приходят в уныние от того, что они не знают, чем себя занять после работы. Психологи рекомендуют заниматься, например, арт-терапией. Здорово, когда вы принимаете горячую ванну и у вас ароматические свечи. Это тоже создает тепло.

Также немаловажно еще эмоциональное общение с близкими. Постарайтесь чаще общаться с теми людьми, которые вам близки. Чаще обнимайте своих близких, потому что тактильные ощущения воссоздают положительные эмоции.