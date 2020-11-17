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Как поднять себе настроение, если грустно? Психолог советует, как избежать осенней хандры

17 ноября 2020 07:30
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Межсезонье – всегда сложная пора. Прежде всего потому, что катастрофически не хватает солнечного света. И именно это время чаще всего величают сезоном осенней хандры, рассказали в программе «Плюс-минус». Но одно дело в удовольствие загрустить под капли дождя с хорошей книгой, совсем другое – впасть в депрессию.

Как не допустить серьезных сбоев в своем настроении осенью, подскажут наши эксперты.

Как поднять себе настроение, если грустно? Психолог советует, как избежать осенней хандры-1

Ирина Мялик, психолог:
Осень – это то время, когда человек очень часто может впадать в уныние. В первую очередь обратите внимание на режим своего сна. Отложите в сторону свою ночную работу, потому что это приводит к психологической изоляции. Старайтесь засыпать ранее 23 часов, чтобы ваш сон продолжался не менее 7 часов. Побольше пейте травяных чаев, побольше пейте горячего шоколада, кофе.

Как поднять себе настроение, если грустно? Психолог советует, как избежать осенней хандры-4

Очень часто люди приходят в уныние от того, что они не знают, чем себя занять после работы. Психологи рекомендуют заниматься, например, арт-терапией. Здорово, когда вы принимаете горячую ванну и у вас ароматические свечи. Это тоже создает тепло.

Как поднять себе настроение, если грустно? Психолог советует, как избежать осенней хандры-7

Также немаловажно еще эмоциональное общение с близкими. Постарайтесь чаще общаться с теми людьми, которые вам близки. Чаще обнимайте своих близких, потому что тактильные ощущения воссоздают положительные эмоции.

Как поднять себе настроение, если грустно? Психолог советует, как избежать осенней хандры-10

Ну и самое главное, помните о том, что осень – это только временная пора, за ней наступит зима, будут новогодние праздники, которые вам создадут положительные эмоции.

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# Психология # калейдоскоп # Ирина Смольская # Ирина Мялик # Фотофакт

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