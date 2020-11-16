Лучше спать в пижаме или без неё? Отвечаем на извечный вопрос
Многие люди пытаются компенсировать нехватку сна его качеством. И их нельзя в этом винить, ведь очень трудно найти время на сон в напряжённом жизненном ритме. Поэтому мы решили выяснить, что думают специалисты о пижаме: нужна она или нет?
За
1. При надетой пижаме можно оставлять окно открытым. Комната будет проветриваться, а телу не будет холодно, поэтому получится хорошо поспать.
2. Индивидуальная потребность. Если человек чувствует себя некомфортно без пижамы, то лучше её всё-таки надеть и не терзать себя посторонними мыслями, которые мешают расслабиться и заснуть.
3. После смены постельного белья на кровати могут быть катышки, остатки стирального порошка, перья и различные мелкие частички, которые при попадании на кожу могут вызвать раздражение. Пижама способна от этого защитить.
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Против
1. Многие учёные сходятся во мнении, что пока человек находится в одежде, он так или иначе не чувствует завершённости дня. А вот находясь в одном нижнем белье, человек понимает, что ещё один день прожит и теперь можно отдохнуть.
2. Без пижамы тело меньше потеет. Конечно, у каждого организма свои особенности, но при прочих равных человек в пижаме имеет больше шансов вспотеть, чем человек без пижамы. А если тело влажное, возрастает риск размножения опасных бактерий и появления грибковых заболеваний.
3. Лучше циркуляция крови. Какими бы свободными ни были пижама и нижнее бельё, они всё равно мешают движению крови в организме.
Напоследок стоит отметить, что некоторые врачи советуют спать вообще голышом. Они утверждают, что организму полезно немного помёрзнуть, это лишь укрепит его. Кроме того, есть мнение, что сон без одежды помогает человеку лучше чувствовать тело и повышает самооценку.
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