Лучше спать в пижаме или без неё? Отвечаем на извечный вопрос

Многие люди пытаются компенсировать нехватку сна его качеством. И их нельзя в этом винить, ведь очень трудно найти время на сон в напряжённом жизненном ритме. Поэтому мы решили выяснить, что думают специалисты о пижаме: нужна она или нет?

За

1. При надетой пижаме можно оставлять окно открытым. Комната будет проветриваться, а телу не будет холодно, поэтому получится хорошо поспать.

2. Индивидуальная потребность. Если человек чувствует себя некомфортно без пижамы, то лучше её всё-таки надеть и не терзать себя посторонними мыслями, которые мешают расслабиться и заснуть.

3. После смены постельного белья на кровати могут быть катышки, остатки стирального порошка, перья и различные мелкие частички, которые при попадании на кожу могут вызвать раздражение. Пижама способна от этого защитить.

Пижама неправильная. Как появляется бессонница, и как с ней бороться?