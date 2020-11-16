Мужчина не получил обещанную ему должность и отомстил. Он просто отказался делать чужую работу

Два года назад мужчине пообещали отдать должность IT-специалиста, когда нынешний работник уйдёт на пенсию. IT-специалист ушёл на пенсию, но на его место взяли другого человека.
Своей историей поделился пользователь Reddit под ником TGOTR. В ноябре 2018 года руководство компании, в которой работает мужчина, пообещало ему должность IT-специалиста, поскольку TGOTR обладает достаточной квалификацией и успел себя проявить.
Человек, занимавший эту должность с конца 1980-ых, в марте 2019 года сообщил, что ему пора отдохнуть. Его жена хотела переехать, поэтому IT-специалист попрощался со всеми, ушёл на пенсию и переехал вместе с супругой.
Фото: pixabay.com
Когда TGOTR пришёл к начальству, то услышал, что на освободившееся место уже взяли молодого человека. Оказалось, что его мама работает в кадровой службе компании. Мужчина напомнил об уговоре, и получил ответ, что ему ничего не обещали.
Автор истории не стал вступать в конфликт и продолжил заниматься своей работой. Примерно через неделю сломался сервер компании. Это было досадно, но часть информации была скопирована на флешки. Недавно выяснилось, что одна из них потерялась.
Начальство попросило TGOTR починить сервер. Мужчина вновь спросил насчёт повышения, и ему отказали. Тогда автор публикации просто ответил, что починка сервера не входит в его компетенцию. В итоге компании пришлось нанять стороннего специалиста и оплатить его дорогостоящие услуги.
Месяцем ранее мы рассказывали про мужчину, который знает толк в мести. Ему пришлось стать богатым и успешным – здесь подробности.