Мужчина не получил обещанную ему должность и отомстил. Он просто отказался делать чужую работу

Два года назад мужчине пообещали отдать должность IT-специалиста, когда нынешний работник уйдёт на пенсию. IT-специалист ушёл на пенсию, но на его место взяли другого человека.

Своей историей поделился пользователь Reddit под ником TGOTR. В ноябре 2018 года руководство компании, в которой работает мужчина, пообещало ему должность IT-специалиста, поскольку TGOTR обладает достаточной квалификацией и успел себя проявить.

Человек, занимавший эту должность с конца 1980-ых, в марте 2019 года сообщил, что ему пора отдохнуть. Его жена хотела переехать, поэтому IT-специалист попрощался со всеми, ушёл на пенсию и переехал вместе с супругой.