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Люди увидели на дороге йети и обратились за помощью. Оказалось, там на самом деле был снежный человек

17 ноября 2020 07:14
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Водители увидели на дороге странную крупную фигуру. Поскольку она могла бы испугать других людей, очевидцы решили обратиться в полицию.

Как сообщает Officer, когда 11 ноября полицейские услышали о загадочной фигуре, у них сразу появилась догадка. 9 ноября из музея снежного человека в Фелтоне (штат Калифорния) пропала статуя йети. Правоохранители объявили беглеца в розыск.

Люди увидели на дороге йети и обратились за помощью. Оказалось, там на самом деле был снежный человек -1

Фото: facebook.com/SantaCruzSheriffsOffice

Прибыв к месту происшествия, полицейские убедились в правильности своей догадки. На дороге стояла 120-сантиметровая статуя снежного человека, сделанная из красного дерева. Сотрудники полиции забрали 68-килограммовую фигуру и вернули её в музей.

Люди увидели на дороге йети и обратились за помощью. Оказалось, там на самом деле был снежный человек -4

Фото: Scotts Valley Police Department via AP 

Основатель музея Майкл Рагг был очень счастлив возвращению экспоната. Ведь мужчина лично вырезал фигуру при помощи бензопилы, а прообразом снежного человека стал для него кто-то, кого он увидел ещё в детстве, когда вместе с родителями ходил в поход.

Люди увидели на дороге йети и обратились за помощью. Оказалось, там на самом деле был снежный человек -7

Фото: Scotts Valley Police Department via AP 

После приключения статуя снежного человека немного пострадала: у неё есть царапины и скол на лбу. Но сам Майкл не унывает, а считает это чем-то вроде почётного знака.

Кстати, вопрос существования йети уже давно будоражит людей. Но учёные сделали неутешительный для любителей мистики вывод (здесь подробности).  

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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