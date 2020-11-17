Прямой эфир

С пользой для иммунитета. Как приготовить морс из облепихи

17 ноября 2020 14:58
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С пользой для иммунитета. Как приготовить морс из облепихи-1

С пользой для иммунитета. Как приготовить морс из облепихи-3

Вадим Парханович, шеф-повар:
Облепиха – это ягода, в которой содержится огромное количество витаминов. Напитки из нее повышают иммунитет. Сегодня я расскажу вам рецепт приготовления морса из облепихи.

Нам понадобится: облепиха, сахар, мед, апельсин, лимон и вода.

С пользой для иммунитета. Как приготовить морс из облепихи-6

С пользой для иммунитета. Как приготовить морс из облепихи-8

Для начала мы взбиваем облепиху, после чего откидываем ягоды на сито и протираем ее. Далее в кипящую воду забрасываем жмых.

С пользой для иммунитета. Как приготовить морс из облепихи-11

Срезаем цедру апельсина и лимона и добавляем в кастрюлю с водой. Это придаст аромат нашему морсу и сделает вкус более ярким.

С пользой для иммунитета. Как приготовить морс из облепихи-14

С пользой для иммунитета. Как приготовить морс из облепихи-16

Добавляем сахар. Тщательно размешайте сахар и оставьте варить на 5 минут. После чего откидываем на сито. В отвар из облепихи добавляем сок. В конце добавляем мед.

С пользой для иммунитета. Как приготовить морс из облепихи-19

С пользой для иммунитета. Как приготовить морс из облепихи-21

Наш морс из облепихи готов.

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# Рецепты # калейдоскоп # Вадим Парханович # Ирина Смольская # Фотофакт

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