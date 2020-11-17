С пользой для иммунитета. Как приготовить морс из облепихи

Что поможет пережить холода, да еще и с пользой для здоровья? Конечно, теплый витаминный напиток.

Чайная церемония – это не только философия. Особый смысл в нашем климате приобретают еще и рецепты горячих напитков, рассказали в программе «Плюс-минус».