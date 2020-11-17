С пользой для иммунитета. Как приготовить морс из облепихи
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Как же можно согреться в осенне-зимние вечера и наполнить организм полезными витаминами? Простой рецепт.
Вадим Парханович, шеф-повар:
Облепиха – это ягода, в которой содержится огромное количество витаминов. Напитки из нее повышают иммунитет. Сегодня я расскажу вам рецепт приготовления морса из облепихи.
Нам понадобится: облепиха, сахар, мед, апельсин, лимон и вода.
Для начала мы взбиваем облепиху, после чего откидываем ягоды на сито и протираем ее. Далее в кипящую воду забрасываем жмых.
Срезаем цедру апельсина и лимона и добавляем в кастрюлю с водой. Это придаст аромат нашему морсу и сделает вкус более ярким.
Добавляем сахар. Тщательно размешайте сахар и оставьте варить на 5 минут. После чего откидываем на сито. В отвар из облепихи добавляем сок. В конце добавляем мед.
Наш морс из облепихи готов.
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