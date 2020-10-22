Девушка вышла замуж за парня, но через год кое-что её смутило. У мужчины было слишком много зубов

Через год после свадьбы DeathTeethStory умерла бабушка её супруга. Пара вместе пришла на похороны, и всё было как обычно. До определённого момента. К невестке подошла свекровь и вручила ей коренной зуб умершей. Девушка, мягко говоря, была ошарашена.

Пользовательница Reddit под ником DeathTeethStory зарегистрировалась на ресурсе, чтобы рассказать свою необычную историю. Девушка начала с того, что семья её мужа – англичане. И у них есть странная традиция.

Девушка вышла замуж и была счастлива в браке. Но через год произошло грустное событие, которое открыло недавней невесте странную тайну родственников её мужа.

После похорон она спросила у мужа, что это за дела. Оказалось, в его роду есть традиция – умершему члену семьи выбивают все зубы, которые затем по одному раздаются родственникам. Кому достанется какой зуб – определяется степенью близости с ушедшим из жизни.

Дальше – больше. После смерти родственника все зубы, которые он накопил за свою жизнь, помещаются в один общий богато украшенный сундук. DeathTeethStory довелось его увидеть. По её словам, там находятся тысячи зубов.

Девушка предположила, что эта традиция живёт уже много поколений, но сама она не хочет принимать в этом участие. DeathTeethStory ясно сказала мужу, что не собирается носить с собой зубы умерших, чтобы «чувствовать с ними связь».

Также, отвечая супругу, она добавила, что не хочет, чтобы после смерти ей вырвали зубы. Мужчина спросил об их детях, ведь они не смогут чувствовать, что связаны с мамой, если у них не будет её зубов в качестве напоминания.

DeathTeethStory пояснила, что если забыть про эту странную традицию, то семья её мужа – замечательные люди. Но она сама, её родители и родственники не готовы принять это. В итоге дело дошло до ссоры. А сейчас, как предполагает DeathTeethStory, её муж размышляет насчёт развода.

Большинство пользователей, узнав историю девушки, поддержали её решение. Они отметили, что этот ритуал выглядит ужасно странно, если не сказать больше. Однако несколько комментаторов не увидело в этом ничего особенного. По их словам, многие люди хранят прах своих родственников в урне после кремации, а в данном случае вместо праха напоминанием служат зубы.