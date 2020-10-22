Они и управленцы, и ветеринары, и парикмахеры, и агрономы одновременно. Как выращивают овец в одной белорусской глубинке

Добро пожаловать в белорусскую Швейцарию! Недалеко от деревни Красное Утро, что в 5 км от Чашников, расположилась огромная овцеферма. 700 голов прекрасно чувствуют себя на живописных просторах и в экодомиках класса люкс. А ведь еще год назад здесь был пустырь.

Михаил Вечорко, управляющий КФХ «Полесье-Белагро»:

Это чисто романовская порода, вот они сейчас с бараном и уже будут рожать через полгода. С белой головой – это тексель, а рядом стоит суффолк.

Чем хороша порода суффолка? Тем, что она намного быстрее набирает вес, она растет больше, мяса больше и вкусовые качества мяса гораздо лучше. Какой минус? То, что они рожают один раз в год, очень тяжелые роды, практически как у женщин мы принимаем роды.

Закупить фирменных барашков семье Вечорко помогло Витебское племпредприятие. Сами родом с Полесья, поэтому к труду на земле не привыкать. Супруги выращивают и продают зерновые. В их распоряжении 1,5 тысячи га. А в прошлом году, когда вышел госуказ о развитии овцеводства, решили рискнуть и пополнить ряды животноводов. Помогли родственники, взяли рассрочку, теперь за жизнью кучерявых наблюдают с мобильного телефона и обсуждают за кофе день насущный.

Михаил Вечорко:

Эта отрасль очень перспективная. Мы начали изучать статистику внутреннего рынка и узнали, что у нас потребление 100 г на человека в год. Это не из-за того, что люди не хотят есть баранину, это из-за того, что нет предложения. Спрос очень высокий, об этом мы узнали, изучая внутренние рынки, рестораны, экорынок. Хотелось бы кормить белорусов хорошим и качественным мясом.

Лучшее подтверждение тому – долгожители на Кавказе. Диетическое мясо усваивается на все 100 и идеально подходит для детского питания. Добавьте к этому мех на шубки, шерсть на одеяла. Да что там, даже навоз местные расхватывают для удобрений. Выходит безотходное производство. К слову, рынки сбыта у овцеводов уже нашлись как в столице, так и в регионах, и в соседней Москве. Но до заработка еще далеко, нужно увеличить маточное поголовье до 3 тысяч.

Наталья Вечорко, глава КФХ «Полесье-Белагро»:

Мы скрещиваем суффолк и романовскую породу для более мясной продукции. Михаил Вечорко:

К примеру, вот эта смесь уже по сути будет диетическая. Собираемся вот эту породу еще покрыть текселем и получим уже реально мраморную баранину.

А пока супруги трудятся от зари до зари. Они и управленцы, и ветеринары, и парикмахеры, и агрономы одновременно. Для своих подопечных даже установили станцию по очистке воды от железа. Равнодушных в штате нет. Степаныч между кормежками и уборками не забывает про ласковое слово и включает овечкам радио, а зимой – обогреватель. Хотя с таким начесом черноголовым и так неплохо.

Анастасия Вечорко:

Я стараюсь приезжать из Минска, учусь там, каждые выходные. Не могу проехать мимо фермы, они правда очень поднимают настроение и снимают любой стресс. Когда у овцы не хватает молока, мы разводим смесь и кормим их. Такое чувство, что как ребенка кормишь, он к тебе так привязывается и это, конечно, ни с чем не сравнить.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Здоровье ягнят начинается с правильного питания. Так, в их меню соль вместе с глютеном, размол ячменя и овса и, конечно же, сено. К слову, 700 голов съедают около прицепа.

Благо, кормовая база у Вечорко своя, экологически чистая. Но отара растет быстро, и нужно пополнять технический пакет и расширять жилплощадь. Как разовьется инфраструктура, так можно будет приглашать на селфи туристов.

Михаил Вечорко:

Хочется доказать прежде всего себе, людям этого региона, что в сельском хозяйстве с поддержкой государства, можно заработать хорошие деньги. Все думают, что оно само по себе здесь появляется, а никто не понимает, что это такой труд. Если ко мне кто-нибудь приедет и скажет: «Михаил, помоги, я хочу стать крутым овцеводом. Я очень люблю животных. Дай мне в рассрочку на полгода 5 овец». Я обязательно дам, это даже без вопросов.