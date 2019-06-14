Как одеваться, если очень жарко? Показываем четыре модных образа

В город пришло долгожданное лето! Как с наступлением тепла выглядеть стильно и уместно? А также какие вещи помогут пережить жару красиво? Ирина Бунас, дизайнер:

Лето – это пора для натуральных тканей, потому что людям жарко, некоторые склонны к аллергиям – это спасение для этих людей. Лён – ткань натуральная, мнущаяся, правда, многие отказываются от этого варианта, потому что это для кого-то неэстетично. Можно выбрать вариант смесовых тканей, когда добавлено синтетическое волокно. Это может быть эластан, полиэстер, тогда ткань не так мнётся.

Альтернативой может быть хлопок наполовину с чем-то: вискоза, шёлк. В принципе, ткани сохраняют свои натуральные свойства, но за счёт искусственного волокна они менее подвержены сминанию, деформации после стирок. Мастхэв лета-2019: кепки, велосипедки, юбки-плиссе, шорты и футболки. Как же выглядеть эффектно в знойную погоду, подскажет стилист.

Ольга Грибова, стилист:

Первый у нас – чёрный костюм. Как ни странно, несмотря на то, что чёрный – цвет не совсем летний, но ткань позволяет нам разойтись в цвете.

Костюм состоит из шорт и сорочки. Шорты в этом сезоне могут быть короткие, длинные, средние. Надев под них кроссовки, у нас получится стритстайл, если вы хотите выглядеть в образе более серьёзно, надеть на работу, то вполне подойдут туфли-лодочки и босоножки.

Незаменим в этом сезоне и белый цвет – символ лета и элегантности. Светлое платье стилисты советуют разнообразить шляпой, яркими аксессуарами, золотом и серебром, которые, к слову, по-прежнему можно комбинировать и быть в тренде!

Ольга Грибова:

Комбинезоны который сезон не выходят с улиц нашей страны и, думаю, не собираются уходить, потому что это очень удобно и очень комфортно. Кроме того, многие женщины истинно боятся надеть на себя комбинезон, думая, что они будут выглядеть полнее или слишком молодо, совершенно навряд ли. Если правильно подобрать длину и фасон комбинезона, то вы будете выглядеть выше и стройнее.

В летнем сезоне не стоит обходить стороной и костюмы оверсайз. В них вы будете чувствовать себя максимально комфортно, как на каблуках, так и в кроссовках.

Ольга Грибова:

Рюши, воланы и романтика всё ещё в моде и в этом сезоне женщина может почувствовать ветер не только в волосах, но и в своём теле. Из чего бы оно не состояло, конечно, хотелось бы из натуральных тканей, но если нет, то ветер позволит вам чувствовать себя легче и прохладней в любую погоду даже на плюс 30-35.