Лунный календарь на 14 июня: с утра сажаем огород, а вечером идём к врачу

14 июня до 17:35 – 11-ый лунный день. Что рекомендуется делать в это время, а что лучше отложить, читайте здесь.

После 17:35 – 12-ый лунный день. Спокойный. Постарайтесь не омрачить его обидами и ссорами – восстановить отношения будет сложно.

Не торопитесь, не суетитесь. Все важные дела лучше отложить. Не решайте и финансовые вопросы, не делайте крупных покупок.

Зато в этот день стоит сходить к врачу – медицинские обследования будут результативными.

В эти лунные сутки хороши любые водные процедуры. Пить жидкости тоже стоит больше. А если прольёте её – это плохая примета. Постарайтесь также не разбивать посуду.

Сажать в этот день хорошо огурцы, помидоры, перцы, баклажаны, капусту, зелень, клубнику, землянику, виноград, малину, ежевику, крыжовник, смородину, плодовые деревья.