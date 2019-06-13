«Это так непросто, но у нас вновь получилось». Лазарев исполнил «Scream» на русском языке

Сергей Лазарев представил русскоязычную версию песни «Scream». Певец исполнил «Мой крик» на Красной Площади в День России.

О премьере песни певец рассказал на своей страничке в Instagram. Он поблагодарил Филиппа Киркорова и Димитриса Контополоса за «сильнейшую мелодию». Над переводом текста песни работала продюсер Лара Д’Элия.

Сергей Лазарев:

Это так непросто, но у нас вновь получилось, судя по отзывам!

О чём пел Сергей Лазарев на конкурсе «Евровидение-2019»