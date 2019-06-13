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«Это так непросто, но у нас вновь получилось». Лазарев исполнил «Scream» на русском языке

13 июня 2019 14:36
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Сергей Лазарев представил русскоязычную версию песни «Scream». Певец исполнил «Мой крик» на Красной Площади в День России.

О премьере песни певец рассказал на своей страничке в Instagram. Он поблагодарил Филиппа Киркорова и Димитриса Контополоса за «сильнейшую мелодию». Над переводом текста песни работала продюсер Лара Д’Элия.  

Сергей Лазарев:  
Это так непросто, но у нас вновь получилось, судя по отзывам!  

О чём пел Сергей Лазарев на конкурсе «Евровидение-2019»  

«Это так непросто, но у нас вновь получилось». Лазарев исполнил «Scream» на русском языке-1

Фото: instagram.com/lazarevsergey

В своей манере Лазарев исполняет песню о любви и борьбе, которая близка лично ему. Исполненная на русском языке, песня оказалась не менее эмоциональной и выразительной, чем ее англоязычная версия, которую мы слышали на «Евровидении-2019». Так считают подписчики на страничке певца. Недавно их количество достигло четырех миллионов.  

Сергей Лазарев завоевал третье место на «Евровидении-2019» с песней «Scream». Постановкой занимался греческий режиссер Фокас Евангелинос. Певец находился на сцене в Тель-Авиве среди молний, дождя и зеркал. Выступление было высоко оценено зрителями. Поддерживали Лазарева Филипп Киркоров и его мама.  

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«Это так непросто, но у нас вновь получилось». Лазарев исполнил «Scream» на русском языке-4

Фото: instagram.com/lazarevsergey

Сергей Лазарев:  
Уже совсем скоро будет выпущена официальная студийная версия на всех цифровых площадках!  

Полное видео можно посмотреть на Youtube-канале артиста.  

«В окружении экранов, зеркального лабиринта, за «стеной из дождя». Видео выступления Лазарева со второго полуфинала «Евровидениия» смотрите здесь.  

# Евровидение 2019. Новости. Израиль # калейдоскоп # Сергей Лазарев # Фокас Евангелинос # Филипп Киркоров # Фотофакт

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