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Орлы дерутся в воздухе. Жёсткая схватка хищников в 5 фото

13 июня 2019 15:40
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Фотограф из Голландии Джессика Блокланд ван Диен запечатлела, как два орла сражаются в воздухе.  

Орлы дерутся в воздухе. Жёсткая схватка хищников в 5 фото-1

Фото: Jessica Blokland van Dien/ Caters News

По информации Daily Mail, два хищника сцепились в поединке, царапая друг друга мощными когтями. Рядом находились и другие орлы. Они наблюдали, проявляя осторожность.  

Орлы дерутся в воздухе. Жёсткая схватка хищников в 5 фото-4

Фото: Jessica Blokland van Dien/ Caters News

Фотограф рассказала, как был сделан снимок. Зимой 2018 года она ездила в Польшу, чтобы снять зимовку орлов. Как подчеркнула женщина, в Голландии хищные птицы редко подходят друг к другу так близко. Их «компания» может затеять драку в любой момент, если орел приблизится к другому или отберет у него пищу.  

Орлы дерутся в воздухе. Жёсткая схватка хищников в 5 фото-7

Фото: Jessica Blokland van Dien/ Caters News

Джессика Блокланд ван Диен:  
Бои выглядят агрессивно, но это лишь борьба за первенство в их обществе. То, что вы видите, игра между двумя особями.  

Орлы дерутся в воздухе. Жёсткая схватка хищников в 5 фото-10

Фото: Jessica Blokland van Dien/ Caters News

Орлы дерутся в воздухе. Жёсткая схватка хищников в 5 фото-12

Фото: Jessica Blokland van Dien/ Caters News

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# Птицы # калейдоскоп # Фотофакт

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