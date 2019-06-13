Орлы дерутся в воздухе. Жёсткая схватка хищников в 5 фото

Фотограф из Голландии Джессика Блокланд ван Диен запечатлела, как два орла сражаются в воздухе.

Фото: Jessica Blokland van Dien/ Caters News

По информации Daily Mail, два хищника сцепились в поединке, царапая друг друга мощными когтями. Рядом находились и другие орлы. Они наблюдали, проявляя осторожность.

Фото: Jessica Blokland van Dien/ Caters News

Фотограф рассказала, как был сделан снимок. Зимой 2018 года она ездила в Польшу, чтобы снять зимовку орлов. Как подчеркнула женщина, в Голландии хищные птицы редко подходят друг к другу так близко. Их «компания» может затеять драку в любой момент, если орел приблизится к другому или отберет у него пищу.

Фото: Jessica Blokland van Dien/ Caters News

Джессика Блокланд ван Диен:

Бои выглядят агрессивно, но это лишь борьба за первенство в их обществе. То, что вы видите, игра между двумя особями.

Фото: Jessica Blokland van Dien/ Caters News

Фото: Jessica Blokland van Dien/ Caters News