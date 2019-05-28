«Беларусь помнит». Показываем национальный альбом памяти

БРСМ запустил марафон, посвященный 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Ребятами был создан национальный альбом памяти с фотографиями и краткими историями прадедов и дедов, которые сражались за мирное небо над головой. 9 мая у монумента Победы в Минске активисты БРСМ рассказали о своем проекте президенту и продемонстрировали ему альбом. Глава государства оставил в нем свое напутствие в знак одобрения инициативы (подробнее).

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – координатор многоступенчатого патриотического проекта БРСМ и БРПО – Александра Луговская, координатор многоступенчатого патриотического проекта БРСМ и БРПО – Роман Мамченко и активистка БРСМ – Евгения Кудлач.

Расскажите подробнее об альбоме. Роман Мамченко, координатор многоступенчатого патриотического проекта БРСМ и БРПО:

Количество листов в нашем альбоме символично – 75.

75 лет освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков – 75 страниц. Информацию о близком родственнике, который являлся участником Великой Отечественной войны, может предоставить каждый желающий. Для этого у нас созданы электронная почта и идет информационная кампания, где мы приглашаем принять участие в создании этого альбома всех жителей нашей страны. Тот материал, который не попадет в альбом, будет дополнен диском.

11 июня также стартует молодежный марафон «75», где участники марафона поедут по крупным и маленьким городам Беларуси, где будет останавливаться наш автобус. Мобильная экспозиция будет работать и лаборатория своеобразная, где каждый житель города может прийти, и мы отсканируем эту информацию, запишем текстовую информацию, которая войдет в создание этого альбома. Где можно получить подробную информацию, узнать график ваших перемещений? Александра Луговская, координатор многоступенчатого патриотического проекта БРСМ и БРПО:

Вся информация, график, время, места – это все будет размещено на нашем информационном портале brsm.by, а также в социальных сетях. На обложке Президент оставил своеобразное напутствие. Как это было? Евгения Кудлач, активистка БРСМ:

9 мая на площади Победы, когда было возложение цветов был презентован этот альбом. На нем Александр Григорьевич оставил свое напутствие «Беларусь помнит», так как все-таки для нас это не просто слова, мы всегда будем верны этой памяти.

Кто на первой странице изображен? Евгения Кудлач:

На первой странице изображен мой прадед Василий Федорович, который в 1944 году совершил свой подвиг.

Дальше у нас страница тоже немного заполненная, но это все еще будет заполняться, так как альбом будет путешествовать по всей стране.