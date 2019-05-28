«Беларусь помнит». Показываем национальный альбом памяти
БРСМ запустил марафон, посвященный 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Ребятами был создан национальный альбом памяти с фотографиями и краткими историями прадедов и дедов, которые сражались за мирное небо над головой.
9 мая у монумента Победы в Минске активисты БРСМ рассказали о своем проекте президенту и продемонстрировали ему альбом. Глава государства оставил в нем свое напутствие в знак одобрения инициативы (подробнее).
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – координатор многоступенчатого патриотического проекта БРСМ и БРПО – Александра Луговская, координатор многоступенчатого патриотического проекта БРСМ и БРПО – Роман Мамченко и активистка БРСМ – Евгения Кудлач.
Расскажите подробнее об альбоме.
Роман Мамченко, координатор многоступенчатого патриотического проекта БРСМ и БРПО:
Количество листов в нашем альбоме символично – 75.
75 лет освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков – 75 страниц.
Информацию о близком родственнике, который являлся участником Великой Отечественной войны, может предоставить каждый желающий.
Для этого у нас созданы электронная почта и идет информационная кампания, где мы приглашаем принять участие в создании этого альбома всех жителей нашей страны. Тот материал, который не попадет в альбом, будет дополнен диском.
11 июня также стартует молодежный марафон «75»,
где участники марафона поедут по крупным и маленьким городам Беларуси, где будет останавливаться наш автобус. Мобильная экспозиция будет работать и лаборатория своеобразная, где каждый житель города может прийти, и мы отсканируем эту информацию, запишем текстовую информацию, которая войдет в создание этого альбома.
Где можно получить подробную информацию, узнать график ваших перемещений?
Александра Луговская, координатор многоступенчатого патриотического проекта БРСМ и БРПО:
Вся информация, график, время, места – это все будет размещено на нашем информационном портале brsm.by, а также в социальных сетях.
На обложке Президент оставил своеобразное напутствие. Как это было?
Евгения Кудлач, активистка БРСМ:
9 мая на площади Победы, когда было возложение цветов был презентован этот альбом. На нем Александр Григорьевич оставил свое напутствие «Беларусь помнит», так как все-таки для нас это не просто слова, мы всегда будем верны этой памяти.
Кто на первой странице изображен?
Евгения Кудлач:
На первой странице изображен мой прадед Василий Федорович, который в 1944 году совершил свой подвиг.
Дальше у нас страница тоже немного заполненная, но это все еще будет заполняться, так как альбом будет путешествовать по всей стране.
Что будет дальше с альбомом? Куда вы его передадите? Где он будет храниться?
Роман Мамченко:
На данный момент запланировано, что 3 июля в рамках празднования Дня Независимости Республики Беларусь мы уже презентуем заполненный альбом и дальше на торжественной церемонии мы передадим его в Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны на хранение, он будет как экспонат. Там можно будет ознакомиться с ним. Все страницы будут размещены также в интернет-портале.
Больше информации – в видеоматериале.