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28 мая – сильная магнитная буря. Как она отразится на вас

27 мая 2019 21:46
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Последняя магнитная буря мая ожидается 28 числа. Она будет самой сильной за этот месяц.  

В дни магнитных бурь метеозависимые люди могут ощущать слабость, апатию, бессонницу или сонливость, мигрень, проблемы с давлением, снижение внимания.    

Особенное внимание на свое здоровье стоит обратить людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы или хроническими заболеваниями.  

В этот день стоит исключить сильные физические нагрузки – старайтесь больше отдыхать и обязательно выспаться, потому что в дни магнитных бурь любое переутомление может ощущаться в разы сильнее.    

Метеозависимым людям рекомендуется прогуляться на свежем воздухе вместо поездки в общественном транспорте или на автомобиле.  

Как бороться с метеозависимостью? (читать далее)  

Влияние на самочувствие окажет и рацион – избегайте жирной, острой и соленой пищи, а также откажитесь от алкоголя, курения и кофе. Отдавайте предпочтение рыбе, фруктам, овощам и зелени. Пейте побольше воды.    

# Космос # калейдоскоп

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