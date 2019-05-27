28 мая – сильная магнитная буря. Как она отразится на вас

Последняя магнитная буря мая ожидается 28 числа. Она будет самой сильной за этот месяц.

В дни магнитных бурь метеозависимые люди могут ощущать слабость, апатию, бессонницу или сонливость, мигрень, проблемы с давлением, снижение внимания.

Особенное внимание на свое здоровье стоит обратить людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы или хроническими заболеваниями.

В этот день стоит исключить сильные физические нагрузки – старайтесь больше отдыхать и обязательно выспаться, потому что в дни магнитных бурь любое переутомление может ощущаться в разы сильнее.

Метеозависимым людям рекомендуется прогуляться на свежем воздухе вместо поездки в общественном транспорте или на автомобиле.

Как бороться с метеозависимостью? (читать далее)

Влияние на самочувствие окажет и рацион – избегайте жирной, острой и соленой пищи, а также откажитесь от алкоголя, курения и кофе. Отдавайте предпочтение рыбе, фруктам, овощам и зелени. Пейте побольше воды.