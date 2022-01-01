Как мыть голову два раза в месяц и иметь шикарную шевелюру? Блогерша поделилась своими секретами ухода за волосами

Густые и длинные волосы – мечта практически каждой девушки. Что только милые красавицы не предпринимают для достижения этой цели: дорогостоящие процедуры, ежедневный уход и специальные стрижки. А кто-то добивается густой шевелюры, не моя голову.

Например, блогерша с ником _theredhead в TikTok делится своими секретами по уходу за волосами. В видео Хейли рассказывает, что моет голову всего лишь два раза в месяц, и этого достаточно, чтобы её золотистые пряди были длинными и шелковистыми.