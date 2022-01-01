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Как мыть голову два раза в месяц и иметь шикарную шевелюру? Блогерша поделилась своими секретами ухода за волосами

01 января 2022 16:27
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Густые и длинные волосы – мечта практически каждой девушки. Что только милые красавицы не предпринимают для достижения этой цели: дорогостоящие процедуры, ежедневный уход и специальные стрижки. А кто-то добивается густой шевелюры, не моя голову.  

Например, блогерша с ником _theredhead в TikTok делится своими секретами по уходу за волосами. В видео Хейли рассказывает, что моет голову всего лишь два раза в месяц, и этого достаточно, чтобы её золотистые пряди были длинными и шелковистыми.  

Как мыть голову два раза в месяц и иметь шикарную шевелюру? Блогерша поделилась своими секретами ухода за волосами-1

Фото: tiktok.com/@_theredhead  

Девушка придерживается «тренировки» без мытья головы. Чтобы волосы не выглядели грязными, она советует наносить сухой шампунь перед сном на кожу головы и за ушами. Также блогерша укладывает свою причёску специальной расчёской, а когда собирается в душ, то обязательно убирает волосы в полотенце, поскольку попадание воды и пара может навредить им.  

Как мыть голову два раза в месяц и иметь шикарную шевелюру? Блогерша поделилась своими секретами ухода за волосами-4

Фото: instagram.com/hayleejordancunningham  

Когда приходит время мыть голову, девушка пользуется только очищающими масками и шампунями. Она убеждена, что такой метод ухода за волосами подходит абсолютно каждому, просто некоторым психологически тяжело придерживаться такой «тренировки».  

Кстати, недавно мы рассказывали о самых актуальных причёсках этого сезона – подробнее здесь.  

# Красота # калейдоскоп # Фотофакт

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