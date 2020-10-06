Как могут выглядеть персонажи Disney в реальной жизни? Художник показал это при помощи искусственного интеллекта
Кто из нас не любит смотреть мультфильмы? У каждой маленькой девочки есть любимая принцесса, на которую она хотела быть похожа. А вы задумывались когда-нибудь, как могли выглядеть персонажи любимых мультфильмов в реальной жизни?
Художник в соцсетях создал специальный проект «В реальной жизни», сообщает издание Bored Panda. Он использовал искусственный интеллект и свои творческие способности и нарисовал очень реалистичные портреты известных диснеевских героев. Вот, что у него получилось.
Моана, «Моана»
Фото: instagram.com/toyboyfan
Эльза, «Холодное сердце»
Фото: instagram.com/toyboyfan
Тиана, «Принцесса-лягушка»
Фото: instagram.com/toyboyfan
Кристофф, «Холодное сердце»
Фото: instagram.com/toyboyfan
Белль, «Красавица и чудовище»
Фото: instagram.com/toyboyfan
Анна, «Холодное сердце»
Фото: instagram.com/toyboyfan
Принц Ханс, «Холодное сердце»
Фото: instagram.com/toyboyfan
Ариель, «Русалочка»
Фото: instagram.com/toyboyfan
Королева Идуна, «Холодное сердце»
Фото: instagram.com/toyboyfan
А нидерландский фотограф при помощи нейросети создал реальные изображения известных персонажей. Там есть фото Моны Лизы и Статуи Свободы (смотреть здесь).