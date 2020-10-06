Как могут выглядеть персонажи Disney в реальной жизни? Художник показал это при помощи искусственного интеллекта

Кто из нас не любит смотреть мультфильмы? У каждой маленькой девочки есть любимая принцесса, на которую она хотела быть похожа. А вы задумывались когда-нибудь, как могли выглядеть персонажи любимых мультфильмов в реальной жизни?

Художник в соцсетях создал специальный проект «В реальной жизни», сообщает издание Bored Panda. Он использовал искусственный интеллект и свои творческие способности и нарисовал очень реалистичные портреты известных диснеевских героев. Вот, что у него получилось.

Моана, «Моана»