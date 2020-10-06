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Как могут выглядеть персонажи Disney в реальной жизни? Художник показал это при помощи искусственного интеллекта

06 октября 2020 10:53
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Кто из нас не любит смотреть мультфильмы? У каждой маленькой девочки есть любимая принцесса, на которую она хотела быть похожа. А вы задумывались когда-нибудь, как могли выглядеть персонажи любимых мультфильмов в реальной жизни?

Художник в соцсетях создал специальный проект «В реальной жизни», сообщает издание Bored Panda. Он использовал искусственный интеллект и свои творческие способности и нарисовал очень реалистичные портреты известных диснеевских героев. Вот, что у него получилось.

Моана, «Моана»

Как могут выглядеть персонажи Disney в реальной жизни? Художник показал это при помощи искусственного интеллекта-1

Фото: instagram.com/toyboyfan

Эльза, «Холодное сердце»

Как могут выглядеть персонажи Disney в реальной жизни? Художник показал это при помощи искусственного интеллекта-4

Фото: instagram.com/toyboyfan

Тиана, «Принцесса-лягушка»

Как могут выглядеть персонажи Disney в реальной жизни? Художник показал это при помощи искусственного интеллекта-7

Фото: instagram.com/toyboyfan

Кристофф, «Холодное сердце»

Как могут выглядеть персонажи Disney в реальной жизни? Художник показал это при помощи искусственного интеллекта-10

Фото: instagram.com/toyboyfan

Белль, «Красавица и чудовище»

Как могут выглядеть персонажи Disney в реальной жизни? Художник показал это при помощи искусственного интеллекта-13

Фото: instagram.com/toyboyfan

Анна, «Холодное сердце»

Как могут выглядеть персонажи Disney в реальной жизни? Художник показал это при помощи искусственного интеллекта-16

Фото: instagram.com/toyboyfan

Принц Ханс, «Холодное сердце»

Как могут выглядеть персонажи Disney в реальной жизни? Художник показал это при помощи искусственного интеллекта-19

Фото: instagram.com/toyboyfan

Ариель, «Русалочка»

Как могут выглядеть персонажи Disney в реальной жизни? Художник показал это при помощи искусственного интеллекта-22

Фото: instagram.com/toyboyfan

Королева Идуна, «Холодное сердце»

Как могут выглядеть персонажи Disney в реальной жизни? Художник показал это при помощи искусственного интеллекта-25

Фото: instagram.com/toyboyfan

А нидерландский фотограф при помощи нейросети создал реальные изображения известных персонажей. Там есть фото Моны Лизы и Статуи Свободы (смотреть здесь). 

# Мультфильмы # калейдоскоп # Фотофакт

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