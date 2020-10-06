Эта девушка умеет ходить по воде. Посмотрите на пловчиху, которая нарушает законы физики

Юная пловчиха сильно удивляет своих подписчиков, сообщает издание GMA. На видео она показывает трюки, где буквально шагает по воде. Некоторые утверждают, что это невозможно. Но вы можете сами это увидеть.

17-летняя спортсменка из Словакии занимается художественным плаванием с пяти лет. На своих страничках в Instagram и TikTok она публикует видео, где показывает свои невероятные способности. В одном она полностью погрузилась под воду и стала шагать по ее поверхности. Сперва даже сложно понять, где находится дно бассейна.

Видео помогли пловчихе заработать более 900 тысяч подписчиков и 22 миллиона лайков в TikTok.

На других кадрах Сильвия Солымосева танцует под водой и делает себе макияж.

Сильвия также рассказывает в своем аккаунте, как овладеть ее навыками, например, как сесть под водой на шпагат.

«Некоторые люди говорят, что мои видео вдохновили их попробовать художественное плавание», – поделилась девушка.

«Некоторые танцы действительно тяжелые, потому что мне нужно выдохнуть весь воздух».

Сейчас девушка выступает за сборную Словакии по синхронному плаванию. Она участвовала в международных соревнованиях в Венгрии и Корее. Спортсменка также учится на седьмом курсе танцевальной консерватории в своей стране.