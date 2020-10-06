«Мне больше нравится процесс, для меня это отдушина». Белорусский фотограф создаёт уникальные сказочные образы

Какие уникальные сказочные образы создаёт белорусский фотограф, показали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Наверняка каждая девочка мечтала когда-нибудь почувствовать себя принцессой. О том, как воплотить мечты в реальность, наша героиня знает не понаслышке, ведь именно сказочный стиль съемки один из ее любимых. Несмотря на экономическое образование, Елену предания и мифы увлекли больше, чем математика. И вот уже на протяжении 10 лет она с огромным удовольствием колдует над новыми локациями и образами для фотосессий.

Виктрорика М., модель:

У нее такие творческие идеи, которые безумные, и всегда хочется попробовать, потому что обычно я снимаюсь в фэшн-направлении, что-то более такое стандартное, а вот Лена предлагает такие креативные идеи, которые я нигде не попробую, поэтому мне всегда интересно работать с ней.

Увлеклась фотографией наша героиня еще в подростковом возрасте. Посещала исторический клуб «Сердце дракона», углубленно изучала историю, там же и научилась шить костюмы.

Елена Шиленок, фотограф:

В школе для меня труд был чем-то ужасным, я не любила, а когда вот пришла в исторический клуб – мне было 16-17 лет – именно тогда я и занялась фотографией. Там же была детская фотостудия «Краявiд». Я пришла туда, у них был фотограф Леша Ильин, он фотографировал ребят в исторических костюмах, в доспехах. Я открыла альбом, посмотрела работы и поняла, что хочу точно так же научиться. Я записалась и взяла папин «Зенит». У меня папа был очень увлеченным фотолюбителем, он снимал на пленку. У нас все было: и фотоувеличитель в ванной, он меня с сестрой все детство фотографировал, у него и макрокольца. И когда я начала сама заниматься фотографией, у меня все было.

В историческом клубе Елена начала свой творческий путь. Вскоре поняла: фотография – это именно то, чем она готова заниматься всю жизнь. Стала снимать подруг, искать моделей, визажистов и создавать необычные образы. Теперь она сама занимается с ребятами в детском центре, обучает ремеслу и делится секретами мастерства. Фотограф всегда открыта новому и неизвестному, но самое главное для мастера – снимать с вдохновением и любовью.

Елена Шиленок:

Я преподаю с прошлого года, устроилась в центр «Зорка». Конечно, я не копирую, то есть я не стараюсь копировать каких-то других фотографов и никому не советую из фотографов плагиатить. Хотя вот своим ученикам я всегда говорю, что если у вас хотя бы получится приблизиться к своему кумиру – это уже большой плюс, потому что это вы будете прогрессировать как фотограф.

Мне нравится сам процесс: не просто фотографировать, но еще делать костюмы, придумывать идеи. Я сама много чего придумываю, но если модели предлагают интересные проекты, конечно же, тоже соглашаюсь.

Елена снимает в разных жанрах: и классика, и love story, и свадебная съемка, и в ожидании чуда. Но жанр для души – именно сказочный. Идей хоть отбавляй. Изобилие образов и реквизитов. На ее снимках можно увидеть королев, фей, эльфов. Но даже самые темные образы на фото наполнены светом.

Елена Шиленок:

Очень много сама мастерю. Вот, например, создавала кокошник на голову. Это вообще была горловина какой-то кофточки или туники, я ее посадила на основу и сэкономила себе время на расшивку.

Вот это делала из обычного платья, мне подарила его модель. Мне понравился цвет, я сама расшивала его цветами.

Вот есть и японско-китайская стилистика.

Вот это я делала тоже из обычного платья и блузки, сделала буфы.

У меня дома просто шкафы завалены, муж уже ругается, говорит: «Когда ты от этого всего избавишься». Ее работы можно увидеть почти всюду: в соцсетях и на профильных сайтах. Множество снимков украшают обложки журналов как отечественных, так и зарубежных. Елена участвовала в судействе онлайн-конкурса «Универсальный фотограф», была спикером в столичном проекте «Фотофарш». А в прошлом году организовала и провела фототур в Литве. К слову, нашей героине довелось снимать в Мюнхене, Нюрнберге, Клайпеде, в городах Италии и Польши.

Елена Шиленок:

База белорусских, русских, украинских фотографов намного сильнее, по крайней мере в количественном отношении. У них это все очень дорого и, наоборот, их фотографы приезжают к нам сюда учиться.

Вообще фотографией я занимаюсь больше для души, потому что мне больше нравится сам процесс, для меня это отдушина. Я очень много мест нахожу, когда езжу именно на велопрогулки.

Снимали в Нюрнберге, договорились с моделью Яной. Я ее назвала «ветер Нюрнберга». Когда мы договорились на съемку, стояла жара 30 градусов, асфальт плавился. Когда мы договорились, начался огромный ветер, ураган просто все сносил и должен был дождь начаться. И получились вот такие фотографии динамичные, что у нее просто платье развевало ветром. Очень обалденные динамичные кадры.