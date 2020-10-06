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У длинных ног тоже есть минусы. Как живёт девушка, чей рост составляет более 2 метров

06 октября 2020 10:47
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Рост 17-летней девушки с самыми длинными ногами в мире составляет 208 сантиметров. Она мечтает стать моделью, но ежедневно сталкивается с трудностями. 

Как сообщает Daily Mail, Маки Каррин поняла, что может попасть в Книгу рекордов Гиннесса, когда ей предложили изготовленные на заказ леггинсы.

У длинных ног тоже есть минусы. Как живёт девушка, чей рост составляет более 2 метров-1

Фото: РА

Ее левая нога длиной 130 сантиметров, а правая немного короче. Маки выше звезды российского баскетбола Екатерины Лисиной.

Маки отмечает: «У таких длинных ног определенно есть минусы: постоянно бьюсь головой, проходя через двери, неудобно садиться в машину, сложно найти подходящую одежду».  

У длинных ног тоже есть минусы. Как живёт девушка, чей рост составляет более 2 метров-4

Фото: РА

Но девушка не отчаивается и призывает других людей с уникальной внешностью не комплексовать: «Не скрывайте этого, примите это».  

Маки выше своей мамы, рост которой 165 сантиметров, а рост ее отца 192 сантиметра. Когда Маки родилась, ее рост составлял 45 сантиметров, что было в пределах нормы, но когда ей было девять лет, она уже была 169 сантиметров.

У длинных ног тоже есть минусы. Как живёт девушка, чей рост составляет более 2 метров-7

Фото: РА

Чтобы стать самой высокой из ныне живущих женщин, американка должна вырасти на несколько сантиметров. Сейчас самой высокой является 33-летняя Сунь Фанг из Китая, рост которой 222 сантиметра. А самой высокой из когда-либо живущих женщин также была китаянка Цзэн Цзиньлянь, умершая в 1982 году. Ее рост составил 245 сантиметров.  

Людям с высоким ростом сложно подбирать одежду. Например, девушка ростом 210 сантиметров рассказала, что покупает вещи только онлайн – подробнее здесь.   

# Красота # калейдоскоп # Маки Каррин # Фотофакт

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