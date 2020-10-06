У длинных ног тоже есть минусы. Как живёт девушка, чей рост составляет более 2 метров
Рост 17-летней девушки с самыми длинными ногами в мире составляет 208 сантиметров. Она мечтает стать моделью, но ежедневно сталкивается с трудностями.
Как сообщает Daily Mail, Маки Каррин поняла, что может попасть в Книгу рекордов Гиннесса, когда ей предложили изготовленные на заказ леггинсы.
Ее левая нога длиной 130 сантиметров, а правая немного короче. Маки выше звезды российского баскетбола Екатерины Лисиной.
Маки отмечает: «У таких длинных ног определенно есть минусы: постоянно бьюсь головой, проходя через двери, неудобно садиться в машину, сложно найти подходящую одежду».
Но девушка не отчаивается и призывает других людей с уникальной внешностью не комплексовать: «Не скрывайте этого, примите это».
Маки выше своей мамы, рост которой 165 сантиметров, а рост ее отца 192 сантиметра. Когда Маки родилась, ее рост составлял 45 сантиметров, что было в пределах нормы, но когда ей было девять лет, она уже была 169 сантиметров.
Чтобы стать самой высокой из ныне живущих женщин, американка должна вырасти на несколько сантиметров. Сейчас самой высокой является 33-летняя Сунь Фанг из Китая, рост которой 222 сантиметра. А самой высокой из когда-либо живущих женщин также была китаянка Цзэн Цзиньлянь, умершая в 1982 году. Ее рост составил 245 сантиметров.
Людям с высоким ростом сложно подбирать одежду. Например, девушка ростом 210 сантиметров рассказала, что покупает вещи только онлайн – подробнее здесь.