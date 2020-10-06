У длинных ног тоже есть минусы. Как живёт девушка, чей рост составляет более 2 метров

Как сообщает Daily Mail, Маки Каррин поняла, что может попасть в Книгу рекордов Гиннесса, когда ей предложили изготовленные на заказ леггинсы.

Рост 17-летней девушки с самыми длинными ногами в мире составляет 208 сантиметров. Она мечтает стать моделью, но ежедневно сталкивается с трудностями.

Но девушка не отчаивается и призывает других людей с уникальной внешностью не комплексовать: «Не скрывайте этого, примите это».

Маки выше своей мамы, рост которой 165 сантиметров, а рост ее отца 192 сантиметра. Когда Маки родилась, ее рост составлял 45 сантиметров, что было в пределах нормы, но когда ей было девять лет, она уже была 169 сантиметров.