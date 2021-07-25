Как меняются животные, когда их берут в семью? Вот семь трогательных примеров

Есть много способов попадания животного в семью. Кто-то покупает у заводчиков, которые выводят дорогие породы, кто-то берет с рук на улице, а к кому-то домашние питомцы сами находят дорогу.

К счастью, часто животные попадают к людям во вполне благополучном состоянии. Однако бывают и случаи, когда бездомное создание приходит к человеку с большими проблемами со здоровьем. Зато очень приятно видеть, как оно потом меняется. И вот семь таких примеров.

«Кто-то оставил кошку на улице, когда было минус 30 °C. Я забрал его домой и нашел для него новую семью. И вскоре мне прислали эту фотографию»,