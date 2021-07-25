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Как меняются животные, когда их берут в семью? Вот семь трогательных примеров

25 июля 2021 11:44
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Есть много способов попадания животного в семью. Кто-то покупает у заводчиков, которые выводят дорогие породы, кто-то берет с рук на улице, а к кому-то домашние питомцы сами находят дорогу.

К счастью, часто животные попадают к людям во вполне благополучном состоянии. Однако бывают и случаи, когда бездомное создание приходит к человеку с большими проблемами со здоровьем. Зато очень приятно видеть, как оно потом меняется. И вот семь таких примеров.

«Кто-то оставил кошку на улице, когда было минус 30 °C. Я забрал его домой и нашел для него новую семью. И вскоре мне прислали эту фотографию»,

Как меняются животные, когда их берут в семью? Вот семь трогательных примеров-1

Фото: reddit.com/user/catrescueeveryday

«10 месяцев назад я нашел этого маленького парня брошенным и голодным, теперь он избалованный маленький принц»,

Как меняются животные, когда их берут в семью? Вот семь трогательных примеров-4

Фото: reddit.com/user/NeverTheRani

«Однажды этот парень появился на нашем крыльце. Он был исхудавший, с грязно-коричневым мехом, покрытый муравьями, косоглазый и едва живой. Мы оставили его и назвали Кнут. Он превратился в пушистого белого монстра»,

Как меняются животные, когда их берут в семью? Вот семь трогательных примеров-7

Фото: reddit.com/user/knut22

«Нашли на парковке и привезли в ветеринарную клинику, где я работаю, со сломанной челюстью из-за укуса собаки за голову. Поскольку за нею никто не пришел, забрали себе. Теперь она живет лучшей жизнью»,

Как меняются животные, когда их берут в семью? Вот семь трогательных примеров-10

Фото: reddit.com/user/rabidjellyfish

«Как начиналось – как теперь»,

Как меняются животные, когда их берут в семью? Вот семь трогательных примеров-13

Фото: reddit.com/user/nipdeep

«Агент Дейл Купер прибыл в убежище с большой открытой раной на голове. Я забрал его домой, чтобы воспитывать, пока он выздоравливает, и в итоге усыновил его»,

Как меняются животные, когда их берут в семью? Вот семь трогательных примеров-16

Фото: reddit.com/user/parisburnscp

«Через два месяца моя собака светится».

Как меняются животные, когда их берут в семью? Вот семь трогательных примеров-19

Фото: reddit.com/user/caitiesfosterfam

Кстати, ранее мы рассказывали о мужчине, который не мог понять, почему его собака хромает. Именно так выглядит любовь – подробнее здесь

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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