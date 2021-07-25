72-летний мужчина выглядит на 50, а чувствует себя на 30. В этом ему помогает спорт

Пожилой мужчина был обычным завсегдатаем спортзала, пока люди не узнали его возраст. Мало кто мог представить, что со штангой весом 170 килограммов приседает 72-летний дедушка. Как сообщает DailyMail, 72-летний житель Китая Ян Синьмин захотел стать бодибилдером в 1980-ых. Мужчину вдохновил известный актёр Арнольд Шварценеггер. По словам Яна, ему и его знакомым пришлось самим делать себе штанги, гантели, турники и брусья.

Фото: Getty Images

В 1983 году Синьмин впервые принял участие в конкурсе бодибилдеров, а теперь у него за плечами более 100 наград. Сейчас китаец продолжает усердно тренироваться, но преследует другую цель. Мужчина просто хочет оставаться здоровым как можно дольше, чтобы вести полноценную жизнь.

Фото: Getty Images

По словам врача, телосложение Яна лучше, чем у большинства 30-летних мужчин. Кроме того, китаец может похвастаться прекрасной плотностью костей и крепкими мышцами. И в то же время Синьмин выглядит явно моложе своего возраста, мало кто даст ему больше 50 лет.

Фото: Getty Images

Ян не пытается делать тайну из своего образа жизни. Вот правила, которых он придерживается уже много лет. Во-первых, нужно соблюдать диету, в которой особое внимание уделяется белку и клетчатке. На завтрак Синьмин съедает 6-8 яиц, куриную грудку, помидоры, огурцы и овсянку.

Фото: Getty Images

Во-вторых, ежедневная утренняя пробежка, за которой следует полуторачасовая силовая тренировка. Мужчина советует придерживаться стандартных движений, чтобы случайно не получить травму, а также нужно следить за балансом. В-третьих, важна самодисциплина, чтобы придерживаться определённых правил на протяжении многих лет. И, конечно, не стоит забывать про качественный сон.

Фото: Getty Images