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72-летний мужчина выглядит на 50, а чувствует себя на 30. В этом ему помогает спорт

25 июля 2021 10:05
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Пожилой мужчина был обычным завсегдатаем спортзала, пока люди не узнали его возраст. Мало кто мог представить, что со штангой весом 170 килограммов приседает 72-летний дедушка.

Как сообщает DailyMail, 72-летний житель Китая Ян Синьмин захотел стать бодибилдером в 1980-ых. Мужчину вдохновил известный актёр Арнольд Шварценеггер. По словам Яна, ему и его знакомым пришлось самим делать себе штанги, гантели, турники и брусья.

72-летний мужчина выглядит на 50, а чувствует себя на 30. В этом ему помогает спорт-1

Фото: Getty Images

В 1983 году Синьмин впервые принял участие в конкурсе бодибилдеров, а теперь у него за плечами более 100 наград. Сейчас китаец продолжает усердно тренироваться, но преследует другую цель. Мужчина просто хочет оставаться здоровым как можно дольше, чтобы вести полноценную жизнь.

72-летний мужчина выглядит на 50, а чувствует себя на 30. В этом ему помогает спорт-4

Фото: Getty Images

По словам врача, телосложение Яна лучше, чем у большинства 30-летних мужчин. Кроме того, китаец может похвастаться прекрасной плотностью костей и крепкими мышцами. И в то же время Синьмин выглядит явно моложе своего возраста, мало кто даст ему больше 50 лет.

72-летний мужчина выглядит на 50, а чувствует себя на 30. В этом ему помогает спорт-7

Фото: Getty Images

Ян не пытается делать тайну из своего образа жизни. Вот правила, которых он придерживается уже много лет.

Во-первых, нужно соблюдать диету, в которой особое внимание уделяется белку и клетчатке. На завтрак Синьмин съедает 6-8 яиц, куриную грудку, помидоры, огурцы и овсянку.

72-летний мужчина выглядит на 50, а чувствует себя на 30. В этом ему помогает спорт-10

Фото: Getty Images

Во-вторых, ежедневная утренняя пробежка, за которой следует полуторачасовая силовая тренировка. Мужчина советует придерживаться стандартных движений, чтобы случайно не получить травму, а также нужно следить за балансом.

В-третьих, важна самодисциплина, чтобы придерживаться определённых правил на протяжении многих лет. И, конечно, не стоит забывать про качественный сон.

72-летний мужчина выглядит на 50, а чувствует себя на 30. В этом ему помогает спорт-13

Фото: Getty Images

Среди знакомых Ян известен как «Железный дедушка». Синьмин надеется, что сможет продолжать тренировки как минимум до 80 лет. «Я хочу раздвинуть границы человеческого тела», – говорит мужчина.

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# Фитнес # калейдоскоп # Фотофакт

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