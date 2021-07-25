72-летний мужчина выглядит на 50, а чувствует себя на 30. В этом ему помогает спорт
Пожилой мужчина был обычным завсегдатаем спортзала, пока люди не узнали его возраст. Мало кто мог представить, что со штангой весом 170 килограммов приседает 72-летний дедушка.
Как сообщает DailyMail, 72-летний житель Китая Ян Синьмин захотел стать бодибилдером в 1980-ых. Мужчину вдохновил известный актёр Арнольд Шварценеггер. По словам Яна, ему и его знакомым пришлось самим делать себе штанги, гантели, турники и брусья.
В 1983 году Синьмин впервые принял участие в конкурсе бодибилдеров, а теперь у него за плечами более 100 наград. Сейчас китаец продолжает усердно тренироваться, но преследует другую цель. Мужчина просто хочет оставаться здоровым как можно дольше, чтобы вести полноценную жизнь.
По словам врача, телосложение Яна лучше, чем у большинства 30-летних мужчин. Кроме того, китаец может похвастаться прекрасной плотностью костей и крепкими мышцами. И в то же время Синьмин выглядит явно моложе своего возраста, мало кто даст ему больше 50 лет.
Ян не пытается делать тайну из своего образа жизни. Вот правила, которых он придерживается уже много лет.
Во-первых, нужно соблюдать диету, в которой особое внимание уделяется белку и клетчатке. На завтрак Синьмин съедает 6-8 яиц, куриную грудку, помидоры, огурцы и овсянку.
Во-вторых, ежедневная утренняя пробежка, за которой следует полуторачасовая силовая тренировка. Мужчина советует придерживаться стандартных движений, чтобы случайно не получить травму, а также нужно следить за балансом.
В-третьих, важна самодисциплина, чтобы придерживаться определённых правил на протяжении многих лет. И, конечно, не стоит забывать про качественный сон.
Среди знакомых Ян известен как «Железный дедушка». Синьмин надеется, что сможет продолжать тренировки как минимум до 80 лет. «Я хочу раздвинуть границы человеческого тела», – говорит мужчина.
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